【香港進出口】 今年首季港口貨物吞吐量按年下跌2.8% 　標準貨櫃處理量按年下跌7.4%

政府統計處公布船隻、港口貨物及貨櫃的2023年第一季的統計數字。今年第一季的港口貨物吞吐量較去年第一季下跌2.8%，為4 120萬公噸。當中，抵港港口貨物較去年第一季下跌5.3%，為2 620萬公噸，而離港港口貨物較去年第一季則上升1.9%，達1 500萬公噸。



今年第一季經季節性調整的港口貨物吞吐量按季比較下跌2.5%。當中，抵港港口貨物及離港港口貨物較上季分別下跌0.5%及5.8%。經季節性調整的數列可以進行更有意義的短期比較，有助辨析其趨勢上可能出現的變動。



在港口貨物中，今年第一季的海運貨物較去年第一季下跌12.3%，為2 730萬公噸，而河運貨物在則較去年第一季則上升23.4%，達1 390萬公噸。



在抵港港口貨物中，今年第一季的進口及抵港轉運貨物較去年同期季分別下跌6.4%及4.1%，為1 370萬公噸及1 250萬公噸。至於離港港口貨物中，出口（包括港產品出口和轉口）今年第一季較去年同期上升9.2%，達350萬公噸，而離港轉運貨物在今年第一季較去年同期則下跌0.1%，為1 160萬公噸。



若以地區性分析，今年首季與去年同期相比，抵港港口貨物中，重量錄得雙位數字升幅的主要裝貨國家／地區為美國（升15.2%）、印度尼西亞（升10.7%）及中國內地（升10.6%）。另一方面，台灣（跌41.2%）、越南（跌30.4%）、韓國（跌23.5%）、日本（跌23.4%）及泰國（跌17.2%）則錄得雙位數字的跌幅。



在離港港口貨物中，重量錄得雙位數字升幅的主要卸貨國家／地區為中國內地（升22.1%）。另一方面，台灣（跌33.6%）、美國（跌32.7%）、日本（跌20.3%）、韓國（跌17.3%）及澳大利亞（跌16.9%）則錄得雙位數字的跌幅。



若以貨物種類分析，今年首季與去年同期相比，抵港港口貨物中，重量錄得雙位數字變幅的主要貨品為「石油、石油產品及副產品」（升17.1%）和「石料、沙及礫石」（跌14.7%）。

在離港港口貨物中，重量錄得三位數字或雙位數字變幅的主要貨品為「石料、沙及礫石」（升290.5%）、「紙漿及廢紙」（升32.3%）、「金屬礦砂及金屬廢料」（升16.1%）、「人造樹脂及塑料」（升15.2%）和「機械」（跌18.0%）。



從貨櫃量分析，今年第一季香港的港口處理了343萬標準貨櫃單位的貨櫃，較去年第一季下跌7.4%。當中，載貨貨櫃下跌9.3%，為272萬標準貨櫃單位，而空貨櫃則上升1.0%，達71萬標準貨櫃單位。載貨貨櫃中，抵港及離港貨櫃分別下跌10.1%及8.4%，為146萬標準貨櫃單位及127萬標準貨櫃單位。



編輯：梁巧恩

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