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【Snapchat AI】Snapchat向付費用戶推AI新功能　內置聊天機械人助生成照片

科技 17:01 2023/06/02

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Snapchat上月推出My AI後劣評如潮，但就未有影響Snapchat發展AI的步伐。Snapchat日前宣布，推出新功能「My AI Snaps」予付費用戶「Snapchat+」享用。

【ChatGPT爭議】日本監管機構警告OpenAI　收集數據或觸犯法例

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My AI Snaps為生成式AI功能，允許Snapchat+用戶向Snapchat內的聊天機械人發送Snap，即當下情況的照片，再由機械人生成新的內容。以往My AI只能以文字回覆用戶，但新功能就能傳送照片。

Snapchat行政總裁Evan Spiegel在Snap Partner Summit進行示範，他向My AI傳送了一張小狗照片，並獲得一張有趣的小狗照片作回覆。他亦發送了一張花園裏的蔬菜照片，然後得到一份食譜建議。Snapchat推薦用戶可以向My AI發送薄餅或OOTD的照片。

事實上，早前Snapchat推出My AI後，受到多方批評，更收到一堆1星評價。用戶指Snapchat將功能強制置頂，無法删除或禁用。而Snapchat是次推出My AI Snaps，相信是為了改善用戶對My AI的觀感。

【阿里版AI】阿里雲AI助手「通義聽悟」面世　即日起開放體驗

責任編輯：歐朗欣

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