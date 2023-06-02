亞洲及中國銀行業更能抵禦全球波動市

瑞士金融機構的額外一級資本撇帳造成的市場震盪，難免波及亞洲市場，但影響可謂相對輕微。我們相信，造成近日市況不穩的因素在亞洲並不普遍，與西方同業比較，長遠來看，亞洲銀行在駕馭市場波動方面可能擁有較佳優勢，使額外一級資本展現個別投資機會。

亞洲發行的額外一級資本的總回報最初與環球同類資產同步下降。然而，與其他市場比較，亞洲額外一級資本價格下跌的程度較輕微，並回落至瑞士當地撇帳前的水平，而環球額外一級資本則仍然低於此水平。綜觀各個亞洲主要地區，在眾多發行人當中，中國內地銀行的額外一級資本表現最強韌。

中國內地的國有銀行是當地最大的額外一級資本發行人，可望因其地位而受惠於政策支持。中國「四大」國有銀行獲人行及金融穩定委員會界定為具全球系統重要性銀行。這些銀行對當地經濟發展及信貸配置發揮關鍵作用，因此很可能獲政府一定程度的財政支持，在市場加劇波動或經濟動盪期間尤甚。

隨著時間發展，這些銀行的營運表現亦見改善。問題貸款比率，即需要關注貸款比率與不良貸款比率的總和已在過去五年下跌。與此同時，其一級資本槓桿比率正處於歷史高位。

在目前波動的市況下，中國銀行業可能會受惠於周期性政策支持。鑑於中國在新冠疫情後較遲重啟經濟，故採取逆周期貨幣政策，這從人行最近在3月調降存款準備金率可見一斑。

整體來說，就額外一級資本而言，不贖回事件亦可能削弱市場對該資產類別的信心。我們相信，市場重新出現發行的活動，應有助緩減投資者的憂慮。表現強勁的亞洲銀行額外一級資本可能短期仍展現投資機會，因為在近日市場行動後，其價格回升步伐落後同類資產。

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