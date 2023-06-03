  • 34°C
香港時間 : 2023603日 (週六) 15:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日酒業景氣感恢復至疫前水平 料夏季將進一步改善

環球政經 15:29 2023/06/03

分享：

分享：

共同社報道，據日本帝國數據庫的調查，當地製酒企業和零售店、酒吧等酒類相關行業的景氣感，已在4月恢復到新冠疫情前水平，或由於戴口罩規則等防疫措施放寬，客流逐步回歸。

【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

溫股知新
【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

日本酒類行業景氣判斷指數（DI）今年4月達45.7，超過了疫情前2020年1月的34.4。DI此前也有一度高於34.4的情況，但很快回落。2023年2月起該指數持續維持在上方，故判斷景氣感恢復到疫情前水平。

延伸閱讀：【快手 1024】快手續回購93.7萬股 有大行睇重上「紅底」？【見下頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

該數據庫負責人預測，在未設行動限制的夏季，景氣感將進一步改善。不過，有業者認為，夜晚外出人流減少已變成常態，酒席宴會也減少，居酒屋部份消費者不再回來。

《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 袁國守

酒類飲品股 疫情 日本
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【著數優惠】PayMe 推出三重消費券優惠 迎新及轉會可獲150元獎賞
【著數優惠】PayMe 推出三重消費券優惠 迎新及轉會可獲150元獎賞
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【裝修設計】翻新41年樓齡240呎舊樓 暖色調打造「奶茶風」
【裝修設計】翻新41年樓齡240呎舊樓 暖色調打造「奶茶風」
【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
（附詳情）保誠首席贊助橡皮鴨二重暢 免費送1750張音樂節門票 有MC陳蕾 Dear Jane
（附詳情）保誠首席贊助橡皮鴨二重暢 免費送1750張音樂節門票 有MC陳蕾 Dear Jane
【裝修設計】600萬裝修西貢2000呎大宅 打造典雅輕奢宅邸
【裝修設計】600萬裝修西貢2000呎大宅 打造典雅輕奢宅邸
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款