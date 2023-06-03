日酒業景氣感恢復至疫前水平 料夏季將進一步改善

共同社報道，據日本帝國數據庫的調查，當地製酒企業和零售店、酒吧等酒類相關行業的景氣感，已在4月恢復到新冠疫情前水平，或由於戴口罩規則等防疫措施放寬，客流逐步回歸。

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日本酒類行業景氣判斷指數（DI）今年4月達45.7，超過了疫情前2020年1月的34.4。DI此前也有一度高於34.4的情況，但很快回落。2023年2月起該指數持續維持在上方，故判斷景氣感恢復到疫情前水平。

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該數據庫負責人預測，在未設行動限制的夏季，景氣感將進一步改善。不過，有業者認為，夜晚外出人流減少已變成常態，酒席宴會也減少，居酒屋部份消費者不再回來。

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