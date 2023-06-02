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【博彩業】銀娛及美高梅據報正研究在泰國開設賭場　應對澳門博彩業前景惡化

股市 15:46 2023/06/02

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銀娛及美高梅據報正研究在泰國開設賭場

外電引述消息指，銀娛 （00027） 及美高梅中國 （02282） 母企美高梅國際酒店集團（美：MGM）正研究在泰國開設賭場的可能。同時，據報銀娛亦正在探索在阿拉伯聯合酋長國（簡稱阿聯酋）當地開展博彩業務。

美高梅就此未有回應，銀娛則不予置評。

報道指，博企為進入新市場進行前期工作，反映他們對澳門博彩業前景惡化的憂慮。

去年有市場消息指，泰國據報考慮將賭場合法化，以吸引外國資金及遊客。報道指，泰國和阿聯酋都有潛力在未來幾年使賭場合法化，故博企正在尋求搶奪先機。

消息人士指，銀娛已經在泰國和阿聯酋設立辦事處，以推廣在澳門的業務，並且收集當地的實地資訊。而美高梅已在已經在泰國設立了一個基地，亦是與泰國議會委員會商談賭場合法化的企業成員之一。據指，商談在泰國5月大選前進行， 目前未知新政府如何就此立法，泰國議會委員會此前提議開設數個賭場度假村，並於今年1月在眾議院獲批。

值得留意是，永利澳門 （01128） 母公司永利渡假村（美：WYNN）於去年底披露，正在阿聯酋哈伊馬角酋長國興建綜合渡假村，並於渡假村內開設賭場，料於2026年開業。哈伊馬角酋長國已成立娛樂及博彩監管部，正制定博彩法。

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編輯：袁諾曦

銀河娛樂（00027） 港股 阿聯酋 泰國 美高梅中國（02282） 永利澳門（01128）
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