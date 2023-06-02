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【券商點睇】具優良運營效率及現金流管理 滔搏仍為行業首選

股樓投資 21:01 2023/06/02

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浦銀國際表示，基於滔搏（06110）出眾的運營效率、優秀的現金流管理、較低的估值水平及較高的派息率，認為公司仍是具有較高吸引力的投資標的，維持其「買入」評級，且仍為行業首選，目標價9.5元。

 

【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

溫股知新
【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

該行指，公司3至4月的銷售規模同比增長雙位數，並已回到2019年同期80%-85%的水平，隨著消費力和消費情緒逐漸好轉，料公司後續的銷售收入亦有望逐步回到2019年同期的水平。鑑於2023財年的總銷售面積同比下滑6.8%，該行認為，公司2024財年截止目前的收入增長皆由坪效提升所驅動。這一方面體現了滔搏較高的收入增長質量，也將為2024財年的業績帶來較大的經營槓桿。

該行對2024財年毛利率的信心，來自於滔搏當前合理的庫存水平與健康的庫齡結構。截止2023財年末，滔搏的庫銷比已回到4-5個月，且庫存中6個月以內新品佔比環比首季末上升10天至80天。基於此，公司今年3至4月的零售折扣同比改善低單位數，但相較2019年同期的零售折扣仍加深中到高單位數。該行預期，零售折扣同比改善的趨勢將在2024財年後續維持。該行另預計合作品牌會繼續對零售折扣給予補貼，但力度將逐步減小。

 

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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管理層目標2024財年的收入增長來自於坪效提升，意味著收入增速將快於銷售面積增長。同時管理層預計人效也將持續改善，也代表銷售面積增長將快於員工數增長。基於坪效與人效雙提升帶來的正向經營槓桿，該行料員工費用佔收入比，及租金佔收入比同比都將錄得較大幅度的降低，疊加折扣的改善，有助淨利率提升。

 

 

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記者：鄭昊彤

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滔搏（06110） 港股 目標價 買入 大行報告

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