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【券商點睇】首季業績超預期領先行業恢復 華住集團成本改善成重要動力

股樓投資 16:33 2023/06/02

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國泰君安表示，華住集團（01179）恢復領先行業，復甦展現高業績彈性，且業績超預期，公司首季實現歸母淨利9.9億元（人民幣，下同），經調整歸母淨利潤9.14億元，經調整EBITDA16.51億元。該行預計其2023至2025各年經調整歸母淨利潤為32.91億、40.24億及50.16億元，予其「增持」評級，目標價34.02元。

 

【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

溫股知新
【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績


該行認為，華住集團效率持續改善且可持續，將成為業績增長的重要動力。市場更關心效率提升的可持續性。該行認為，華住集團人工成本的優化具有持續性，自去年第二季起已開始總部人員精簡，因此人員數和人工成本降低在今年首季更明顯，此後季度仍將有所貢獻。

 

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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展望未來，公司亦給出第二季整體51%-55%、國內業績64%-68%的增長指引，符合此前市場預期，上述恢復基於第二季平均可出租客房收入（RevPAR）恢復至113%-115%的預期、短期ADR的上漲基於供需、結構及經濟因素、長期看華住核心產品定位有限服務型，價格將符合產品和品牌定位以滿足核心用戶需求，而效率的持續向上或將成為更重要的業績增長動力。

 

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記者：鄭昊彤

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大行報告 華住集團—S（01179） 目標價 EBITDA 增持 港股

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