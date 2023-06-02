【券商點睇】首季業績超預期領先行業恢復 華住集團成本改善成重要動力

國泰君安表示，華住集團（01179）恢復領先行業，復甦展現高業績彈性，且業績超預期，公司首季實現歸母淨利9.9億元（人民幣，下同），經調整歸母淨利潤9.14億元，經調整EBITDA16.51億元。該行預計其2023至2025各年經調整歸母淨利潤為32.91億、40.24億及50.16億元，予其「增持」評級，目標價34.02元。

【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績



該行認為，華住集團效率持續改善且可持續，將成為業績增長的重要動力。 市場更關心效率提升的可持續性。 該行認為，華住集團人工成本的優化具有持續性，自去年第二季起已開始總部人員精簡，因此人員數和人工成本降低在今年首季更明顯，此後季度仍將有所貢獻。

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

展望未來，公司亦給出第二季整體51%-55%、國內業績64%-68%的增長指引，符合此前市場預期，上述恢復基於第二季 平均可出租客房收入（ RevPAR）恢復至113%-115%的預期、短期ADR的上漲基於供需、結構及經濟因素、長期看華住核心產品定位有限服務型，價格將符合產品和品牌定位以滿足核心用戶需求，而效率的持續向上或將成為更重要的業績增長動力。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭昊彤