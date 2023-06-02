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【大行報告】大和：非細胞治療業務被大幅低估 首予金斯瑞生物科技「買入」

股樓投資 17:13 2023/06/02

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大和表示，金斯瑞生物科技（01548）現有估值便宜，其非細胞治療業務亦被市場大幅低估，首次予其「買入」評級，目標價31.4元。金斯瑞生物科技周五（2日）收報18.46元，升幅5.2%。

 

【同場加映】溫股知新：港股未見起色 繼續專注業績

溫股知新
【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

該行指出，金斯瑞是一間多元化的生物技術平台公司，在基因合成、合成生物學以至細胞與基因治療（GCT）領域都擁有戰略性定位，經營基本面具吸引力，並預測公司在2025年收入將提升至18.28億美元，三年年均複合增長率料達43%。

 

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予阿里巴巴 最新評級和目標價，請按【見下頁

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記者：鄭昊彤

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港股 大行報告 目標價 買入 金斯瑞生物科技（01548）

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