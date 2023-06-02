【ChatGPT爭議】日本監管機構警告OpenAI　收集數據或觸犯法例

ChatGPT開發商OpenAI行政總裁Sam Altman早前直言，正考慮在日本開設辦事處並擴大服務。不過，事情發展也並非Altman所想像般順利。日本監管機構個人信息保護委員會近日向OpenAI發出警告，表示OpenAI透過用戶與ChatGPT聊天的過程中，收集了過多的用戶和第三方數據，或違反了個人信息保護法。

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日本個人信息保護委員會表示，由於OpenAI在機器學習過程中，收集了當地市民和第三方數據。現時已要求OpenAI停止收集ChatGPT用戶和其他方的敏感個人信息。該委員會強調，若發現更多違規行為，將會採取進一步行動。

OpenAI行政總裁Sam Altman於4月和日本首相岸田文雄及其他高層會面，表示計畫在當地開設辦公室，並願和東京當局一起合作。而是次日本個人信息保護委員會發出警告，未知會否影響Sam Altman的計畫。

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責任編輯：曾曉汶

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