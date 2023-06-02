【有相睇】首都屋苑業主心態轉軟　減價至918萬沽三房戶

中原地產伍錦基表示，近期日出康城首都裝修事件備受社會關注，部分屋苑業主心態轉軟，比較容易接受買家的還價，近日屋苑3座一伙三房戶開盤7日即售出。上述單位為3座低層LA室，實用面積713平方呎，坐向西北，享山景。原業主開盤時叫價918萬元，減至895萬售，平均呎價12,553元。

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據悉，原業主於2020年1月以850萬元購入上述單位，持貨3年帳面賺約45萬元，單位期內升值5.3%

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