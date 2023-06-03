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【分拆上市】遠東發展已向聯交所遞交建議書 計劃分拆捷克博彩業務等上市

股樓投資 11:13 2023/06/03

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遠東發展 （00035）公布，計劃將非全資附屬公司Trans World Hotels & Entertainment的捷克博彩業務，以及德國及奧地利酒店業務，進行潛在分拆及在聯交所獨立上市。

【同場加映】溫股知新：港股未見起色 繼續專注業績

溫股知新
【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

遠東發展稱，就潛在分拆而言，已向聯交所遞交建議書，聯交所已同意可進行潛在分拆，而潛在分拆之詳情尚未落實。遠東發展捷克博彩業務包括捷克3間賭場及1間配套酒店，而德國及奧地利酒店業務則包括德國3間酒店及奧地利1間酒店。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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撰文 : 袁國守

遠東發展（00035） 港股

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