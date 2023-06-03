美5月非農新增職位33.9萬 失業率升至3.7%

美國勞工部公布，5月非農業職位增加33.9萬個，遠高於市場預期的19萬個，且是今年以來最大增幅。失業率方面，上月升至3.7%，高於預期的3.5%，見7個月新高。

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美國5月私人部門職位增加28.3萬個，高於市場預期的16萬個；政府部門職位增加5.6萬個。製造業職位方面，減少2,000個，市場預期增加8,000個。此外，美國5月工人時薪按月升0.3%，低於4月修訂至0.4%的升幅，符合市場預期。美國白宮表示，最新公布的數據反映就業市場持續緊張。

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