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【保險股】今年首年標準保費料增49% 滙證維持友邦香港目標價100元

股樓投資 14:46 2023/06/02

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滙證發表研究報告指，今年首季香港壽險業首年標準保費增長達53%，並指香港為友邦保險（01299）及保誠（02378）的重要貢獻者，去年友邦香港佔了友邦保險約23%的新業務價值，而保誠香港則佔了保誠保險約18%的新業務價值。

【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

溫股知新
【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

該行指，在2016至2018年期間，香港離岸市場正常運作時，友邦香港新業務價值平均佔約40%，而保誠香港則佔保誠亞洲新業務價值約平均約65%。

延伸閱讀：【快手 1024】快手續回購93.7萬股 有大行睇重上「紅底」？【見下頁

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滙證表示，隨着今年初至今內地遊客和新業務銷售額的反彈，繼續預期跨境交易量將達到2018年水平約25%，亦估計今年友邦香港和保誠香港首年標準保費將分別增長49%及80%，維持友邦保險目標價100元，保誠目標價175元，均予「買入」評級。

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撰文 : 袁國守

保誠（02378） 友邦保險（01299） 港股

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