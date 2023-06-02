日本出生率連跌7年創新低 政府兒童預算倍增

日本厚生勞動省周五（2日）公布新數據，指日本出生率連續第7年下跌，去年總和生育率（婦女一生中生育子女的總數）僅為1.2565。日本去年的新生兒數量更按年急跌半成。政府為鼓勵生育，計劃於2030年代初將兒童相關預算增加一倍。

日本育兒福利預算料增至近2000億 望改善生育率 【下一頁】

去年的總和生育率遠低於維持人口穩定所需的2.07，並打破對上一次於2005年創下的低位1.2601。

當局指日本去年的新生兒數量跌半成至77萬多人，為有史以來新低。同期的死亡人數卻急升9%至157萬破紀錄，疫情導致全國超過4.7萬人死亡成為主因。

首相岸田文雄本周參觀日間托兒機構時，警告該國青年人口於2030年代起會急劇減少，因此在2030年之前的這段時間，將為扭轉出生率跌勢的最後機會。

日本去年不足80萬嬰兒出生 人數按年跌逾5% 【下一頁】

日本政府周四（1日）召開「兒童未來戰略會議」，公布草案指2024年度政府預算中的兒童照顧開支，會由約3萬億日圓增至3.5萬億日圓。

政府計劃在2024年度內，完全撤銷兒童補貼的收入限制，並將擴大支援範圍涵蓋初生兒童至高中生，生育第3名子女起的發放補貼額增至3萬日圓。

據悉，當局到2030年代初會將兒童相關預算增加一倍。