【防止車禍】美國擬要求新車裝自動剎車系統　減低車禍概率

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自動緊急煞車系統（AEB）能在關鍵時刻煞停車輛，避碰撞發生。現今很多車輛均有安裝此技術，但仍有部分公司定其為付費服務。美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）周三提出一項規定，要求在美國銷售的新汽車和貨車都需配備AEB系統，減低車禍機率。
若規定被採納，幾乎所有美國總重量10,000磅或以下的車輛，都需在最終規例發布3年後加入AEB技術。NHTSA首席顧問Ann Carlson指，相關規定要求AEB系統，必須能夠即時停止及避免時速高達62英里（即約100公里/時速）的車輛接觸。
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美國運輸部指，該規例是去年1月擬定的國家戰略其中一部分，為減少導致死亡或重傷的交通事故。外媒《消費者報告》安全政策副主任William Wallace表示，相信設立新規例後，有助挽救生命，提高道路安全標準。他指，美國每日有100人死於交通意外，車輛安全倡議者亦呼籲設立規定多年，而如今此提案合乎時宜。
責任編輯：歐朗欣
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