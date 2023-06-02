  • 31°C
香港時間 : 2023604日 (週日) 17:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【防止車禍】美國擬要求新車裝自動剎車系統　減低車禍概率

科技 18:25 2023/06/02

分享：

分享：

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）周三提出一項規定，要求在美國銷售的新汽車和貨車都需配備AEB系統，減低車禍機率。

自動緊急煞車系統（AEB）能在關鍵時刻煞停車輛，避碰撞發生。現今很多車輛均有安裝此技術，但仍有部分公司定其為付費服務。美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）周三提出一項規定，要求在美國銷售的新汽車和貨車都需配備AEB系統，減低車禍機率。

若規定被採納，幾乎所有美國總重量10,000磅或以下的車輛，都需在最終規例發布3年後加入AEB技術。NHTSA首席顧問Ann Carlson指，相關規定要求AEB系統，必須能夠即時停止及避免時速高達62英里（即約100公里/時速）的車輛接觸。

【航空界NFT】ANA全日空發行NFT　成田機場櫻花+波音787照片要價5,640元

【串流服務興起】初代Chromecast被新技術淘汰　Google宣布停止更新

美國運輸部指，該規例是去年1月擬定的國家戰略其中一部分，為減少導致死亡或重傷的交通事故。外媒《消費者報告》安全政策副主任William Wallace表示，相信設立新規例後，有助挽救生命，提高道路安全標準。他指，美國每日有100人死於交通意外，車輛安全倡議者亦呼籲設立規定多年，而如今此提案合乎時宜。

責任編輯：歐朗欣

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】交貨快、價錢有競爭力 日本眼鏡店誓做本港一哥
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【網絡攻擊】全球網絡攻擊停留時間再度下降　惟亞太區不跌反升
2023/06/01
【網絡攻擊】全球網絡攻擊停留時間再度下降　惟亞太區不跌反升
【ChatGPT爭議】美國廣播集團禁ChatGPT　憂洩露公司機密
2023/06/02
【ChatGPT爭議】美國廣播集團禁ChatGPT　憂洩露公司機密
【MR大戰】Meta搶先Apple發布Quest 3 VR頭戴裝置　售3,907元起
2023/06/02
【MR大戰】Meta搶先Apple發布Quest 3 VR頭戴裝置　售3,907元起
【Microsoft AI】微軟Bing Chat再放寬限制　用戶每日可最多進行300次對話
2023/06/02
【Microsoft AI】微軟Bing Chat再放寬限制　用戶每日可最多進行300次對話

你可能感興趣

【網絡攻擊】全球網絡攻擊停留時間再度下降　惟亞太區不跌反升
18:23 2023/06/01
【網絡攻擊】全球網絡攻擊停留時間再度下降　惟亞太區不跌反升
【ChatGPT爭議】美國廣播集團禁ChatGPT　憂洩露公司機密
13:05 2023/06/02
【ChatGPT爭議】美國廣播集團禁ChatGPT　憂洩露公司機密
【MR大戰】Meta搶先Apple發布Quest 3 VR頭戴裝置　售3,907元起
11:22 2023/06/02
【MR大戰】Meta搶先Apple發布Quest 3 VR頭戴裝置　售3,907元起
科技產品 交通事故 汽車 交通 美國

上一篇文章

【科技一周回顧】NVIDIA掀AI熱潮　香港警務處研方案助提升搜救效率

下一篇文章

【Snapchat AI】Snapchat向付費用戶推AI新功能　內置聊天機械人助生成照片
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【元宇宙未死】本地民間歌唱比賽　採元宇宙方式全球同步直播
【元宇宙未死】本地民間歌唱比賽　採元宇宙方式全球同步直播
【摺機大戰】小米新摺機要價過萬　Samsung、Motorola性價比又如何？（附比較表）
【摺機大戰】小米新摺機要價過萬　Samsung、Motorola性價比又如何？（附比較表）
【ChatGPT爭議】日本監管機構警告OpenAI　收集數據或觸犯法例
【ChatGPT爭議】日本監管機構警告OpenAI　收集數據或觸犯法例
【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
【網絡安全】WhatsApp官方傳授8大貼士　保障用戶私隱
【網絡安全】WhatsApp官方傳授8大貼士　保障用戶私隱
【小米手環】小米手環8即將登港　增10個跑步課程
【小米手環】小米手環8即將登港　增10個跑步課程
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款