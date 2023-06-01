【可再生能源】香港迪士尼擴太陽能發電規模 預計每年可產生超過20萬度電

香港迪士尼樂園度假區於今日（6月2日）為本港首個太陽能停車場上蓋項目舉行工程啟動禮。工程項目將會在迪士尼行政大樓的戶外員工停車場加建200千瓦 (kW) 的太陽能上蓋，搭建超過400塊太陽能板，落成後每年可以產生超過20萬度電，並為80個泊車位遮蔭，預計於2023年末完成。

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香港特別行政區政府環境及生態局局長謝展寰為啟動禮擔任主禮嘉賓時表示，爭取碳中和需要全民參與，他期望迪士尼樂園能做個好榜樣，帶動各界一同採取行動，從而達到《香港氣候行動藍圖2050》中，在2035年前將碳排放總量從2005年的水平減半，並邁向2050年前達致碳中和的目標。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示：「香港迪士尼 除了致力締造奇妙體驗之外， 同時亦不忘為大家建立一個更美好和可持續的未來。我們一直致力為地球出一分力，而這個太陽能項目是當中十分重要的部分。」



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據了解，目前香港迪士尼在度假區內47個地方設置合共超過7,500塊的太陽能發電 板，每年可生產超過330萬度電，相等於超過1,000戶三人家庭一年的用電量，是目前全港最 大的太陽能發電系統。此外，度假區內的太陽能板系統亦配備智能系統，例如團隊可透過連接雲端數據系統的應用程式，實時監察每一塊太陽能板的運作效能，以發揮每塊太陽能板的最大效益。

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撰文：鄭日棱