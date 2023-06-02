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【騰訊700】馬化騰轉發裁員文章、「要收緊隊型」　騰訊公關：不是跟公司內部說的

股市 14:40 2023/06/02

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【騰訊700】馬化騰轉發裁員文章、「要收緊隊型」　騰訊公關：不是跟公司內部說的

網上盛傳騰訊 （00700） 主席馬化騰轉發一篇關於裁員的文章，引發市場熱議。對此，騰訊公關總監張軍回應指，馬化騰帖文不是跟公司內部說的。

騰訊周五（2日）現升5.8%，報333.4元。

近期，網上流傳馬化騰一張於5月28日的微信聊天記錄截圖，從圖中可見，馬化騰轉發了一篇《聊聊裁員的事》，並表示「後續環境挑戰目前看還挺大。你們要收緊隊形，做一些餘量考慮，應對一些突發的挑戰不可過於樂觀」。不過，騰訊公關總監張軍事後否認這是對公司內部說的。

    點擊圖片放大

去年底，馬化騰於內部員工大會上直斥公司各事業群的痛點，甚至直言反貪腐查出的問題「嚇死人」，又指很多業務該砍就砍掉，令市場憂慮公司整頓未完，並要繼續裁員。

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編輯：姚卓然

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