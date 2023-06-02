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【航空界NFT】ANA全日空發行NFT　成田機場櫻花+波音787照片要價5,640元

科技 16:03 2023/06/02

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ANA推出NFT，用於推廣日本各地的特色產品。

日本航空公司全日空（ANA）近年除了發展航運服務外，也積極尋求各種創新方法，來拓展業務領域。ANA繼去年宣布打造虛擬旅遊平台《ANA GranWhale》，近日再表示與旗下元宇宙子公司ANA NEO共同推出NFT，用於推廣日本各地的特色產品。而目前首批NFT已正式開賣，當前最高出價為16萬日圓（約9,023港元）。

【Spotify動向】研NFT歌單進軍加密市場？　Spotify：定期測試

【元宇宙商機】日本擬將百年老店加入元宇宙　銷售各地特產

據ANA官網資料顯示，是次推出的NFT市場，是建立在ANA GranWhale上。而首批NFT已上載於官網，預計共有267個NFT可供買賣。首批NFT共有兩張照片，是由航空攝影師Luke Ozawa所拍攝到的，其中一張為成田機場旁的賞櫻景點拍下的波音787照片，索價10萬日圓（約5,640港元）。另外一張是沖繩南西群島下地島機場所拍攝的全日空飛機起降訓練照，而此NFT以拍賣方式出售，截止6月2日下午3時，最高出價為16萬日圓。

值得一提的是，ANA預計於下周三（7日）發售其第二個NFT系列，為波音787的3D模型，共有兩款，總數為1,574個，要價7,870日圓（約444港元）。

據悉，ANA NFT市場目前只支援信用卡或是連結Metamask後使用ETH付款。收藏家也可選擇重新於市場上架進行二次銷售。

【財政預算案2023】數碼港：加快推動Web3生態圈　推動數碼轉型

責任編輯：曾曉汶

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