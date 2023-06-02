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【美國加息】普徠仕：儲局官員近期言論鴿派　6月或暫緩加息　惟未來仍有機會加息

股市 14:09 2023/06/02

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普徠仕：儲局官員近期釋出鴿派訊息　6月或暫緩加息　惟未來仍有機會加息

美國聯儲局將於當地時間6月13至14日議息，普徠仕首席美國經濟學家Blerina Uruci認為，聯儲局在6月會議或會暫緩加息。儲局主席鮑威爾和聯儲局官員近期的言論釋出鴿派訊息，故這或預示當局6月會議會按兵不動，但對未來加息仍持開放態度。

儲局表示需要依靠數據作出決策，Blerina Uruci稱，將這解讀為當局將針對趨勢變化而調整政策，而不是經濟指標按月波動而影響。這令當局可以考慮每兩個月改變政策和加息，或在未來數月評估貨幣政策的影響和來自銀行業的壓力再採取行動。如果當局採取這一策略，並且通脹趨勢符合預期，當局可能在一段時間内暫緩加息，但他不認為這中情況會發生。

普徠仕指，鑑於美國消費和勞動力市場維持穩健，當局可能需要進一步加息。由於當前政策已屬限制性，相隔一段時間再加息或是更適當的做法。近期房屋數據有所改善，反映聯儲局仍處於艱難處境，仍不能放棄遏制通脹。 因此，該行認為當局今年内將不會放寬政策。

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編輯：袁諾曦

貨幣政策 經濟 美國聯儲局 美國 通脹 鮑威爾 議息
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