▲ 【券商開足7日】耀才安排3分行一周營運7日 年初曾考慮暫停內地客戶口交易

耀才證券 （01428） 公布，為配合中港兩地全面通關後，開戶、查詢及各項服務需求急速上升，旗下3家分行將會從周日（6月4日）開始，實施一星期7天營業，分別為耀才灣仔分店、旺角分店和上水分店。耀才目前已安排全線分行星期六營業。

耀才行政總裁許繹彬表示，通關後到訪分行非本地居民日均數量，較未正式通關前升超過1倍以上，主要受內地客戶帶動，總行客戶服務中心接收查詢開戶的個案更升接近2倍。

他表示，有見每逢周末周日是海外及內地旅客訪港旅遊的高峰，所以希望安排一周7天營業分行，為客戶辦理各項事務。

今年初，耀才證券曾因應內地監管指引未明確，一度宣布將關閉以內地身份證開戶的賬戶，其後中證監解釋跨境存量客在境外戶口買賣不受影響，耀才遂恢復所有內地客帳戶交易功能。

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編輯：麥德銘