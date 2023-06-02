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美消費模式改變兼購買力減 零售業恐陷寒冬 經濟或響警號

環球經濟金融 14:14 2023/06/02

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美國多間大型連鎖百貨公司及商店均指出，當地消費者者購買力明顯減弱，而且消費模式隨之改變，美國經濟可能面臨警號，零售業恐怕面對寒冬。

美國逾2000亞馬遜員工罷工 擔心裁員潮 反對重返辦公室 【下一頁】

梅西百貨（Macy's）周四（1日）因應消費者需求下跌，調低年度營利及銷售額預期。行政總裁傑內特（Jeff Gennette）透露，美國消費者購買力減弱幅度超過預期，更多人選擇消費在食品﹑日常用品及服務之上。

傑內特指梅西百貨今年將加強促銷，清除更多未賣存貨。據悉，梅西百貨上季銷售額上季減少8.7%，高級百貨公司布魯明黛（Bloomingdale）亦錄得3.9%跌幅。

美國其他連鎖商店亦留意到當地消費者行為改變，批發零售巨擘Costco指部分消費者由價格較高的牛肉改為購買豬肉及雞肉。財務長Richard Galanti表示，同類情況以往在經濟衰退時經常出現。

三藩市治安惡化樓價貴 科企專才離美改赴倫敦發展 【下一頁】

有線新聞網絡（CNN）分析指出，疫情期間梅西百貨及Costco等商店成功吸引中至高收入族群，購買衣服﹑電子產品及傢俱等。但隨各地入境限制放寬，旅遊及服務業成為消費主力，大型連鎖商店需求明顯降低。

評級機構惠譽（Fitch Ratings）高層David Silverman表示，梅西百貨下調大幅下調銷售反映在消費者購買力軟化下，零售商正面臨巨大挑戰。

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責任編輯：吳漢培

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