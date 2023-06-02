【大行報告︱Bilibili】嗶哩嗶哩遭多間大行削目標價　料次季遊戲收入續疲弱（附表）

▲ 嗶哩嗶哩遭多間大行削目標價 料次季遊戲收入續疲弱（附表）

嗶哩嗶哩 （09626） 首季淨營業額總額按年增長0.3%至51億元（人民幣，下同），經調整淨虧損按年收窄38%至10億元。雖然市場預期嗶哩嗶哩今年淨虧損將繼續有改善，次季廣告業務有所增長，但預期次季遊戲收入將表現較弱，故多間大行將嗶哩嗶哩的目標價下調，其中，滙豐環球研究將目標價削22.7%至132.6元。

【Bilibili】嗶哩嗶哩轉跌3%續創半年低 首季收入增長0.3%、經調整虧損收窄至10億人幣 廣告營業收入增長22%

各大行對嗶哩嗶哩港股最新目標價 大行 目標價（元） 評級 摩根大通 210 增持 美銀證券 215 → 192 買入 高盛 198 → 170 中性 富瑞 172 → 169 買入 滙豐環球研究 171.6 → 132.6元 持有

美銀：下調次季收入預測下調至52億元

美銀表示，嗶哩嗶哩首季遊戲收入弱於預期，但廣告收入符預期，而直播業務受惠越來越多的內容創作者加入，仍處於快速增長階段。美銀指，將嗶哩嗶哩次季收入預測下調至52億元，即按年增長6%，主因預期更低的遊戲收入，同時，該行對集團今明兩年的整體收入預測下調3%及6%，故將目標價降至192元，但憧憬遊戲《賽馬娘》將於夏季推出，料可推動遊戲業務向好，重申「買入」評級。

高盛：次季遊戲收入料按年跌11%

嗶哩嗶哩績後股價走低，高盛認為，這與市場對管理層對次季的指引令人失望，包括遊戲延遲推出令收入下行，以及淨虧損指引略為弱於預期。

嗶哩嗶哩首季手遊數入按年跌17%，高盛預期次季遊戲收入將會按年跌11%，主因部份遊戲延遲推出以及經典手遊表現減弱，未來手遊推出的時間表延後也將影響下半年的時間表，認為收入貢獻是延遲並非消失，料遊戲收入在下半年度重新加速。

同時，管理層留意到，客戶對即將來到的618購物節的廣告預算投放也出現改善，故該行預期來自電商的廣告收入將會強勁，預期次季廣告收入按年升26%。

另外，在毛利率擴張方面，高盛指，嗶哩嗶哩將會削減直播收入分成、縮減利潤低的業務等，預期嗶哩嗶哩今年的淨虧損將會縮減16個百分點至負15%。

高盛將嗶哩嗶哩今年、2024年及2025年的收入預測下調1%、3%、4%，主因自行研發遊戲延遲推出以及宏觀環境復甦放緩令廣告較弱，但部份由更強勁的直播業務所抵銷。該行重申對嗶哩嗶哩「中性」的評級，但將目標價下削約14%至170元，美股目標價也由25.4美元下調至21.9美元。

富瑞指，考慮對嗶哩嗶哩不同業務的未來發展，以及預計到虧損將繼續按季收窄，下調次季的預測，包括將收入預測下調至52億元，當中料手遊收入按年跌10%至9.4億元，按季跌17%，將廣告業務預測下調至按年增長約25%，增值服務料增長10%，而經營虧損有望持續收窄。

富瑞：嗶哩嗶哩今年計劃推出13隻遊戲

富瑞引述管理層指，嗶哩嗶哩將專注於提升商業化效率和提高盈利能力，並相信直播和視頻的合併將有利直播的毛利率。在綫上遊戲方面，集團預期今年將會推出13隻遊戲，當中有8隻在本地推出，5隻為海外。

富瑞將嗶哩嗶哩目標價由172元下調至169元，美股則由22.1美元下調至21.7美元，主因新作品未能發布、用戶增長慢於預期、市場推廣支出進取，較少專注於投資回報。

相關文章：

【大行報告｜科網股】恒生科指升逾4% 大和：重申對內地科網股看法正面 點名看好四股兼教路買股次序（附表）

【嗶哩嗶哩9626】B站CEO陳睿：AI影片投稿量按年增86% 過去一年2億用戶觀看科技類內容

編輯：袁諾曦