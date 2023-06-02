人工智能（AI）成為近期大熱，但專家多次呼籲社會正視AI對人類的威脅。美國空軍官員早前警告，AI在空軍一次模擬測試中負責控制無人機，為了順利完成任務而「殺死」干擾其任務的操作員。

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英國《衛報》周五（2日）報道，美國空軍AI測試和營運負責人咸美頓（Tucker “Cinco” Hamilton）上周於倫敦舉行的一場會議上，警告AI支援技術或以無法預測的危險方式運行。

他表示空軍曾舉行一次模擬測試，安排AI控制的無人機執行壓制敵方防空任務，識別和摧毀 地對空導彈，最後仍會由人類操作員決定是否襲擊。

但咸美頓指AI經培訓強化後，視摧毀地對空導彈為首要選項，認為人類發出不執行襲擊的決定為干擾其首要任務，而選擇「殺死」操作員。

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空軍其後重新培訓AI，向其提出不可殺死操作員的指令。而AI為免操作員干擾首要任務，開始摧毀操作員用來與無人機通信的通信塔。

咸美頓警告人類不要過分依賴AI，指測試表明如人類不打算討論道德問題，就無法探討AI、機器學習、自主性等議題。

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責任編輯：鄭錦玲