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【元宇宙未死】本地民間歌唱比賽　採元宇宙方式全球同步直播

科技 16:40 2023/06/02

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近日本地民間唱歌比賽主辦單位Hong Kong Singer Channel就希望採用元宇宙方式，在現場及元宇宙網上舉辦歌唱比賽。

今年開始，本地政府大力推動Web 3.0產業，包括虛擬資產、加密貨幣等項目在內的Web 3.0生態圈亦逐漸建立，而元宇宙亦是其中之一，雖然元宇宙熱潮似乎已過，但本地仍然有專注元宇宙發展的公司及應用。

近日本地民間唱歌比賽主辦單位Hong Kong Singer Channel就希望採用元宇宙方式，在現場及元宇宙網上舉辦歌唱比賽。Hong Kong Singer Channel創辦人李泇霖表示，元宇宙是新興平台，希望將音樂帶入不同空間、平台並不斷演進，因此找來本地初創公司Meta 12，負責該比賽元宇宙方面拍攝及播放。Meta 12聯合創辦人兼首席顧問葉文鉅表示，希望將娛樂、教育、藝術創作及商業等範疇融入元宇宙，令普羅大眾足不出戶都可參與大型博覽會，或以虛擬化身觀賞演唱會，真正將虛擬世界與現實世界互相連結。

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元宇宙空間可與觀眾直接互動

元宇宙熱潮似乎已過，到底現時本地發展是否已經停滯不前？葉文鉅解釋，元宇宙概念開始時，坊間太過以一種神秘的方式包裝，反而難以落地。「元宇宙剛起步時就被神秘化，淪為做生意的工具，現時有一個更大框架Web 3.0包含在內，相信發展會更健康。」據了解，該公司已經建立了一個大型的虛擬元宇宙空間，當中包括藝術館、教育大樓、博覽館、拍賣館等，香港藝術節及長洲戲院活化項目亦已在該元宇宙中舉辦。「接下來的全球直播的元宇宙演唱會將會是一個新嘗試。」

拍攝元宇宙歌唱比賽只需要簡單裝備，葉文鉅表示，如符合速度要求的網絡，任何家用寬頻都可以做到；手機鏡頭再加上5G網絡，甚至是旅行用的短片拍攝鏡頭都可以，並不需要專業長鏡頭。「現場拍攝的話，可以選擇加綠幕，器材只需要連接上網的電腦，兩位技術人員分別負責拍攝及管理網絡即可。」他補充，未來各種娛樂節目，可以於元宇宙中與實體活動同步舉行，歌手、表演嘉賓等可以在元宇宙空間直接與台下觀眾聊天、玩遊戲互動等。

記者：李彥煒

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