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【大行報告】高盛下調MSCI中國指數目標　「拒為看好中資股投降」

股市 16:03 2023/06/02

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【大行報告】高盛下調MSCI中國指數目標　「拒為看好中資股投降」

高盛最新下調MSCI中國指數目標，但維持「增持」評級不變。高盛最新預期，MSCI中國指數明年3月目標價為70點，較原有目標價低12.5%。高盛指出，中資股去年10月至今年初急速大升後，高位已累跌23%，令年初至今表現由升轉跌，即使認為外界對中國經濟周期和結構性挑戰的看法有合理之處，但中資股目前估值接近周期底部，「很難放棄對中資股抱有建設性想法」。

高盛指，綜合與該行客戶溝通，中資股近期疲弱主要反映，外界憂慮後疫情復甦未如預期理想，政府高負債、賣地表現一般都令中國較難推出刺激政策，中美緊張關係未改，而中國經濟面對人口老化、青年失業高的結構挑戰。

高盛表示，最新給予的目標價代表，該行預期成份股今年每股盈利增長，由原先估計的17%放慢至14%，以反映各行業復甦步伐不一，估值預測由11.5倍削至10.7倍。即使如此，高盛目標價仍較MSCI中國指數現水平高出19%，因此維持增持評級。

該行同時降滬深300指數預測，由4700點降至4500點，反映首季業績遜預期。

行業配置方面，高盛「三調高、三調低」不同行業評級。

行業 評級更改 高盛點評
媒體娛樂 上調至「增持」 對媒體服務增長前景樂觀
保險 上調至「增持」 名義利率下降，經營走勢改善，高派息率，受惠國企改革
銀行 上調至「與大市同步」
半導體 下調至「與大市同步」 估值已充分反映
耐用消費品 下調至「與大市同步」 復甦動力低於預期
地產 下調至「減持」

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