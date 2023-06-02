  • 34°C
香港時間 : 2023602日 (週五) 17:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【摩通CEO】戴蒙結束上海之旅轉訪台灣、外交部：台灣問題立場一貫　近期多名美企大佬訪兩岸

Hot Talk 16:55 2023/06/02

分享：

分享：

【摩通CEO】戴蒙結束上海之旅、今轉訪台灣　近期多名美企大佬訪兩岸

摩根大通（美：JPM）行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）結束到訪中國內地後，據悉今日將到訪台灣，與當地約500名員工和客戶會面。戴蒙本周到訪上海參與摩通中國峰會，為他疫情後首次到訪內地，也展開自己亞洲之旅。據了解，戴蒙本月會再到香港、韓國。

戴蒙到訪上海期間，曾與政治局委員、上海市委書記陳吉寧會面。雖然台海局勢緊張，北京政府常表態反對多國政治領袖出訪台灣，但對企業高層訪台時態度大多冷靜。

中國外交部部發言人毛寧在外交部例行記者會上，回應記者提問戴蒙訪台時表示，「關於台灣問題，中方的立場是一貫的，也是非常明確的。」

近期多家跨國企業高層都先後到訪內地和台灣，在戴蒙以外，Nvidia （美：NVDA）創辦人黃仁勳上周高調訪台，近期有消息指，他下星期將轉至內地與供應商會面。另外，ARM行政總裁Rene Haas同樣是先訪台灣，出席台北國際電腦展COMPETUX，然後再轉到中國內地。

【退休積滿Fund】積金易平台（下）MPF行政費降55%？平台延遲交付 積金局陳安定：仍有信心2025年全面推出 立即收看

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】積金易平台（下）MPF行政費降55%？平台延遲交付 積金局陳安定：仍有信心2025年全面推出 立即收看

相關文章：

【美國總統大選】對沖基金Bill Ackman：摩通戴蒙應參加明年美國總統大選　料可贏拜登及特朗普

【摩通CEO】戴蒙訪華稱：摩通在中國好壞時刻都願留下　透露有意投身美國政壇？

【TSLA】馬斯克已乘私人飛機離開中國　結束三日兩夜之旅　曾會見陳吉寧、丁薛祥及到訪Tesla上海工廠（第二版）

【NVDA】英偉達CEO黃仁勳據報擬下周二赴華　傳與騰訊、字節跳動等企業高管會面

編輯：麥德銘

開啟hket App，閱讀全文
美股 摩根大通（JPMorgan Chase，美：JPM） 戴蒙 兩岸關係
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【虛擬資產】David Webb斥港推虛產平台發牌制屬錯誤決定　「香港總是在糟糕時機追趕金融潮流」

下一篇文章

港交所前行政總裁周文耀辭世、終年76歲　港交所：德高望重　陳茂波：為人敦厚、熱心服務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【航空公司排名】AirlineRatings全球25大最佳航空公司排名　國泰航空升至第9、內地航空公司未上榜
【航空公司排名】AirlineRatings全球25大最佳航空公司排名　國泰航空升至第9、內地航空公司未上榜
【港股市況】恒指報復式反彈733點曾觸萬九關　ATM升6至7%　內房造好、龍湖升17%（不斷更新）
【港股市況】恒指報復式反彈733點曾觸萬九關　ATM升6至7%　內房造好、龍湖升17%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜收市升330點　阿里美股高港5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜收市升330點　阿里美股高港5%（不斷更新）
【美股期貨】債務上限法案過關、轉睇非農數據　道指期貨升60點、納指期貨升0.2%（不斷更新）
【美股期貨】債務上限法案過關、轉睇非農數據　道指期貨升60點、納指期貨升0.2%（不斷更新）
【債務上限】美國參議院通過債務上限法案、將送交拜登簽署　一文看清最新進展（不斷更新）
【債務上限】美國參議院通過債務上限法案、將送交拜登簽署　一文看清最新進展（不斷更新）
【TSLA】馬斯克已乘私人飛機離開中國　結束三日兩夜之旅　曾會見陳吉寧、丁薛祥及到訪Tesla上海工廠（第二版）
【TSLA】馬斯克已乘私人飛機離開中國　結束三日兩夜之旅　曾會見陳吉寧、丁薛祥及到訪Tesla上海工廠（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款