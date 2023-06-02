▲ 【摩通CEO】戴蒙結束上海之旅、今轉訪台灣 近期多名美企大佬訪兩岸

摩根大通（美：JPM）行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）結束到訪中國內地後，據悉今日將到訪台灣，與當地約500名員工和客戶會面。戴蒙本周到訪上海參與摩通中國峰會，為他疫情後首次到訪內地，也展開自己亞洲之旅。據了解，戴蒙本月會再到香港、韓國。

雖然台海局勢緊張，北京政府常表態反對多國政客出訪台灣，但對企業高層訪台時態度大多冷靜。戴蒙到訪上海期間，曾與政治局委員、上海市委書記陳吉寧會面。

近期多家跨國企業高層都先後到訪內地和台灣，在戴蒙以外，Nvidia （美：NVDA）創辦人黃仁勳上周高調訪台，近期有消息指，他下星期將轉至內地與供應商會面。另外，ARM行政總裁Rene Haas同樣是先訪台灣，出席台北國際電腦展COMPETUX，然後再轉到中國內地。

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編輯：麥德銘