【俄烏戰爭】俄反對派公開要普京走人 國營電視台照播出

俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)嚴格控制當地媒體,但近日有反對派人士在國營電視台公開表明,要求在明年選舉中有人可以取代普京,為俄烏戰爭以來首次有人公開要求普京下台。

金磚國家領袖獲南非外交豁免權 普京出席峰會與否仍有變數 【下一頁】

批評俄羅斯入侵烏克蘭的反對派政治人物納杰日金(Boris Nadezhdin)日前在NTV電視台節目中表示,俄羅斯需要普京以外的領袖,直指過後情況便會改善。

納杰日金指在普京治下,俄羅斯將無法再次成為歐洲一份子。他指俄國需要另一位領袖,停止宣傳針對烏克蘭的說法。

For the first time on Russian TV, propagandists said that Putin and the country's leaders must resign and others need to be elected. pic.twitter.com/yuChMWfAS3