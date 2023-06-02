【俄烏戰爭】俄反對派公開要普京走人 國營電視台照播出

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）嚴格控制當地媒體，但近日有反對派人士在國營電視台公開表明，要求在明年選舉中有人可以取代普京，為俄烏戰爭以來首次有人公開要求普京下台。

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批評俄羅斯入侵烏克蘭的反對派政治人物納杰日金（Boris Nadezhdin）日前在NTV電視台節目中表示，俄羅斯需要普京以外的領袖，直指過後情況便會改善。

納杰日金指在普京治下，俄羅斯將無法再次成為歐洲一份子。他指俄國需要另一位領袖，停止宣傳針對烏克蘭的說法。

For the first time on Russian TV, propagandists said that Putin and the country's leaders must resign and others need to be elected. pic.twitter.com/yuChMWfAS3 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 27, 2023

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同場的親政府主播Ivan Trushkin隨即插話，希望打斷納杰日金。但納杰日金繼續表明，俄羅斯需要在2024年選舉揀選其他人選，只要不是普京就好。

NTV電視台為俄羅斯三大國營電視台之一，今次為俄烏戰爭以來，首次有要求普京下台的言論順利在國營媒體發表。

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責任編輯：吳漢培