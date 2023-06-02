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【串流服務興起】初代Chromecast被新技術淘汰　Google宣布停止更新

科技 14:15 2023/06/02

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Google宣布不再支援初代Chromecast的更新，意味其即將被淘汰。

自網上及影視串流平台興起，不同企業均推出能將移動裝置內容連到電視的產品。Google則在10年前首次前推出Chromecast，讓用戶能在電視觀看手機或電腦上的內容，惟公司近日宣布不再支援初代Chromecast的更新，意味其即將被淘汰。

Google在支援頁面上表示對首代Chromecast的支援已完結，即裝置將不會收到任何軟件或安全服務的更新，公司亦不會再向其提供技術援助。用戶有機會留意到裝置的性能下降。而裝置的最後一次更新則在去年11月，為3年間首次更新。

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第一代Chromecast在2013年推出，當時定價35美元（約274港元）。其外型像鑰匙，右側有一個HDMI接口，另一側則是供電用的USB接口。

雖初代Chromecast不會即時暫停服務，但預期很快被取代。Google多年間推出不少新型號的Chromecast，更在2020年推出Chromecast With Google TV，配合自家介面及遙控器，為Chromecast產品線帶來革命性的改變。

責任編輯：歐朗欣

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