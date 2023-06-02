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【券商點睇】主營AI智能業務增長穩健 百融雲探索財富管理版圖

股樓投資 12:16 2023/06/02

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興證國際指出，百融雲（06608）第一季收入按年升25.5%，符合前期業績預期目標。期內，來自智能分析與運營、精準營銷與保險營銷業務的收入變幅分別為+41.3%、+48.2%及-7.7%。公司近期股價受壓，或受到CFO人事調動與徵信業務管理辦法過渡期即將結束等短期內外部擾動影響，料對公司基本面影響有限。

【同場加映】溫股知新：港股未見起色 繼續專注業績

溫股知新
【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

該行指出，消費信貸、保險需求復甦下，金融機構存量客戶運營需求提升，保障了百融雲旗下智能運營、精準營銷等業務繼續擴張，經營現金流預計穩健增長，成本端隨規模增長攤薄，預計利潤在未來2至3年內加速釋放。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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另公司長期布局AI賦能金融，自研Chatbot與智能營銷中台有效提升金融機構服務準確度與運行效率，有望抓住數智化轉型機遇。同時，公司嘗試探索財富管理等新業務，業務版圖有望擴張。該行依然看好公司在金融數據要素配置市場化進程中的巨大發展空間，維持「增持」評級，目標價微調至14.1元。

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責任編輯：林衛

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百融雲－W（06608） Chatbot 增持 目標價 中國 港股

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