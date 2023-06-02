  • 33°C
香港時間 : 2023602日 (週五) 12:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【行業點睇】造車新勢力5月銷售放榜 理想汽車奪冠續拋離對手

股樓投資 12:14 2023/06/02

分享：

分享：

據內地報道，「造車新勢力」蔚來（09866）、小鵬汽車（09868）、理想汽車（02015）、哪吒汽車、零跑（09863），以及吉利汽車（00175）旗下的極氪相繼發布5月交付數據。其中，理想汽車交付量達到2.83萬輛，繼續拋離對手。

【同場加映】溫股知新：港股未見起色 繼續專注業績

溫股知新
【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

資料顯示，5月理想汽車交付新車2.83萬輛，按年增長146%，已經是公司連續第三個月交付超過2萬輛，較排第二的哪吒汽車交付量，高出1.5萬輛。哪吒汽車5月交付1.3萬輛，按年增長18%，零跑汽車緊隨其後，交付量為1.21萬輛，排名第三。

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

除前三名外，其他造車新勢力5月的交付量均未能超過一萬輛。極氪汽車5月交付8,678輛，按年增長100%；小鵬汽車5月共交付7,506輛新車，按年下滑25.9%。蔚來5月交付新車6,155輛，按年下降12.4%。排名最後的為具有華為光環的AITO問界，5月交付量共計5,629輛，較前幾個月小幅回升。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：林衛

開啟hket App，閱讀全文
零跑汽車（09863） 理想汽車—W（02015） 港股 蔚來－SW（09866） 小鵬汽車－W（09868） 吉利汽車（00175） 中國

上一篇文章

【券商點睇】主營AI智能業務增長穩健 百融雲探索財富管理版圖

下一篇文章

【券商點睇】第一季虧損大幅收窄 嗶哩嗶哩逆市跌 市場不收貨？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
【裝修設計】600萬裝修西貢2000呎大宅 打造典雅輕奢宅邸
【裝修設計】600萬裝修西貢2000呎大宅 打造典雅輕奢宅邸
【中特估】大摩指國企股估值存折讓 推薦20隻改革受惠股
【中特估】大摩指國企股估值存折讓 推薦20隻改革受惠股
（附詳情）保誠首席贊助橡皮鴨二重暢 免費送1750張音樂節門票 有MC陳蕾 Dear Jane
（附詳情）保誠首席贊助橡皮鴨二重暢 免費送1750張音樂節門票 有MC陳蕾 Dear Jane
【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
【裝修設計】翻新41年樓齡240呎舊樓 暖色調打造「奶茶風」
【裝修設計】翻新41年樓齡240呎舊樓 暖色調打造「奶茶風」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款