【行業點睇】造車新勢力5月銷售放榜 理想汽車奪冠續拋離對手

據內地報道，「造車新勢力」蔚來（09866）、小鵬汽車（09868）、理想汽車（02015）、哪吒汽車、零跑（09863），以及吉利汽車（00175）旗下的極氪相繼發布5月交付數據。其中，理想汽車交付量達到2.83萬輛，繼續拋離對手。

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資料顯示，5月理想汽車交付新車2.83萬輛，按年增長146%，已經是公司連續第三個月交付超過2萬輛，較排第二的哪吒汽車交付量，高出1.5萬輛。哪吒汽車5月交付1.3萬輛，按年增長18%，零跑汽車緊隨其後，交付量為1.21萬輛，排名第三。

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除前三名外，其他造車新勢力5月的交付量均未能超過一萬輛。極氪汽車5月交付8,678輛，按年增長100%；小鵬汽車5月共交付7,506輛新車，按年下滑25.9%。蔚來5月交付新車6,155輛，按年下降12.4%。排名最後的為具有華為光環的AITO問界，5月交付量共計5,629輛，較前幾個月小幅回升。

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責任編輯：林衛