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【券商點睇】第一季虧損大幅收窄 嗶哩嗶哩逆市跌 市場不收貨？

股樓投資 12:12 2023/06/02

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嗶哩嗶哩（09626）剛公布第一季業績，虧損雖大幅收窄，市場似乎不收貨，周五（2日）半日逆市跌2.7%，收報120.7元。券商在績後評價不一，滙豐下調其目標價至132.6元，美銀證券降至192元，國聯證券維持「買入」評級，目標價170.4元。

【同場加映】溫股知新：港股未見起色 繼續專注業績

溫股知新
【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

據國聯證券報告，嗶哩嗶哩第一季收入按年增長0.3%，淨虧損收窄72%，虧損率12.4%，較2022年同期縮窄32.8個百分點。其中，廣告收入增速超預期，按年增長22%，佔收入比例為25%，主要因廣告產品優化和廣告效率提升。尤其是品牌廣告，預計2023年全年均有較好增長。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予阿里巴巴 最新評級和目標價，請按【見下頁

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但是，遊戲業務收入不及預期，按年下降17%，佔收入比例按年降至22%，由於現有遊戲表現欠佳，隨着公司計劃暑期陸續推出《賽馬娘》、《斯露德》等新遊戲，遊戲業務有望改善。另直播業務空間未來可期，第一季增值服務收入增長5%，其中直播業務付費用戶數量持續增長，料2023年公司直播業務有望迎來快速增長。

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責任編輯：林衛

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港股 目標價 買入 嗶哩嗶哩—SW（09626） 中國

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