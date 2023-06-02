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【AAPL】蘋果計劃進一步拓展內地和亞洲地區業務　擬四年內於亞太地區開設15間新店

股市 12:07 2023/06/02

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【AAPL】蘋果計劃進一步拓展內地和亞洲地區業務　擬四年內於亞太地區開設15間新店

《彭博》引述消息人士報道，蘋果（美：AAPL）計劃擴大全球零售鏈，進一步拓展中國和亞洲其他地區業務，同時還將改革美國和歐洲的舊有門市。

消息人士透露，蘋果正討論到2027年底在亞太地區開設15間新店，歐洲和中東5間，美國和加拿大增開4個門市。公司還計劃將亞洲的6間，歐洲的9間，北美的13間店鋪重新翻修或遷址。總體而言，蘋果計劃未來四年內新建、搬遷或改造52間門市。

當中，最令人矚目的新店包括印度的3間門市，馬來西亞的首家門市，以及對巴黎歌劇院購物區門市的改造。公司又計劃很快在倫敦巴特西發電站附近開設一間新店，在邁阿密增設一處分店。此外，還將在上海靜安寺開一間旗艦店。今年較後時間，蘋果將在中國溫州開一家新的門店，升級上海南京東路旗艦店。

報道指，部分未來的建址地點及啟動時間仍處於內部預測或建議階段，這意味它們可能會被推遲或完全取消。不過，許多門店已經在開發中，蘋果已經同意向土地所有者租賃。發言人不予置評。

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編輯：姚卓然

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