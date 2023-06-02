約旦王儲婚禮凱特「雞啄唔斷」威廉無奈擺手勢催愛妻（有片）

約旦王儲侯賽因（Crown Prince Hussein）周四（1日）舉行婚禮，英國王儲威廉（Prince William）與王儲妃凱特（Kate Middleton）也有出席。一眾賓客排隊祝福新人時，凱特發揮健談本色講到「雞啄唔斷」，威廉為免隨後賓客等得太耐，無奈擺出手勢催促愛妻結束對話。

約旦王儲與沙特富商千金大婚 多國王室政要出席（有片） 【下一頁】

網上流傳的片段顯示，威廉與凱特排到隊伍前列，祝福王儲侯賽因與新娘艾賽義夫（Rajwa Al-Saif）。

▼ 點擊圖片放大 +2

然後威廉移步至較前位置，讓凱特與艾賽義夫行貼面禮。凱特稱讚艾賽義夫容貌美麗，全程露出燦爛的笑容與一對新人熱情交談。

威廉眼見凱特未有打算結束對話，就忍不住用雙手擺出手勢，示意凱特是時候結束對話，不要讓後面的其餘賓客等候太長時間。

【英國王室】哈里梅根已無料可爆 停接訪問及製紀錄片 【下一頁】

凱特再說了幾句話後，才意猶未盡地跟隨丈夫轉身離開。

另外，英國王室事前對威廉夫婦出席婚禮一事保密，約旦媒體於婚禮開始前數小時才證實兩人會出席。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲