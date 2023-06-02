【Microsoft AI】微軟Bing Chat再放寬限制　用戶每日可最多進行300次對話

微軟（Microsoft）今年2月初推出結合聊天機械人的Bing搜尋引擎，引起外界關注，不少用戶立刻加入測試。不過，Bing後來卻出現逐漸失控、讓人不安的回應，微軟只能立刻設法解決問題，限制用戶每日進行對話的次數。隨著Bing不斷改善，微軟宣布再放寬限制，用戶現時每日可最多進行300次對話。

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最初微軟限制每個會話只能進行5題問題和回覆，一日最多只能詢問50題問題。而微軟最近也不斷放寬限制，微軟搜索及人工智能副總裁Jordi Ribas今（2日）就宣布，現時Bing每輪對話最多可進行30次，用戶每天最多可進行300次交流。

微軟早前曾表明，大型語言模型推出予公眾使用的同時，也正不斷探索其運作方式，因此微軟將會不斷擴大測試上限，並徵求測試人員的想法。微軟認為，改進人工智能產品，最重要是要不斷從與使用者的互動中學習並使其功能更加完善。

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責任編輯：曾曉汶

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