【大行報告｜科網股】恒生科指升逾4%　大和：重申對內地科網股看法正面　點名看好四股兼教路買股次序（附表）

▲ 【大行報告｜科網股】大和：重申對內地科網股看法正面 點名看好四股兼教路買股次序（附表）

恒生科指現升逾4%，科網股走高。大和發表報告指，大部分內地科網股首季業績顯示盈利穩健增長，重申對內地科網行業看法正面。在市場波動中，推薦擁有強勁的短期業務增長能見度且具防禦性公司。

該行推介買股順序，次序為騰訊 （00700） 、網易 （09999） 、拼多多（美：PDD）及百度 （09888） ，全均為「買入」評級。目標價方面，大和維持騰訊465元，予網易172元，拼多多125美元，百度為210元。

對於騰訊和網易，該行相信遊戲收入增長勢頭將在未來幾個季度會有所提升，兩者均在即將來臨的暑假推出一系列遊戲。而在消費降級趨勢下，拼多多有能力在短期內獲得市場份額。至於百度的搜索和雲計算業務今年復甦，並跑贏同業表現。

股份 目標價 潛在升幅 騰訊 （00700） 465元 +41.2% 網易 （09999） 172元 +26% 拼多多（美：PDD） 125美元 +80.9% 百度 （09888） 210元 +63.2%

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編輯：姚卓然