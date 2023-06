【歐霸】決賽英格蘭主球證機場被圍 羅馬球迷掟櫈洩忿（有片）

英格蘭球證泰萊(Anthony Taylor)在周三(5月31日)歐霸決賽中的執法飽受批評,日前更在機場被敗方﹑意甲球隊羅馬(Roma)的球迷包圍,甚至出現掟櫈等激烈場面。

羅馬決賽不敵西甲球隊西維爾(Sevilla),賽後不少羅馬球迷矛頭直指泰萊執法,教練摩連奴(Jose Mourinho)在停車場爆粗狂鬧泰萊。

泰萊周四(6月1日)在匈牙利布達佩斯的機場離開時,遇上數以百計憤怒的羅馬球迷,他們一度包圍泰萊及同行家人。最終在機場保安護送下,泰萊與家人順利安全登機。

網路流傳影片可見,大批羅馬球迷不斷辱罵泰萊,更有嘗試靠近,幸好有機場保安阻隔。幾經波折泰萊與家人順利遠離群眾,此時有人向泰萊方向擲去一張櫈,一名保安伸手攔下。

Anthony Taylor, the referee of the Europa League final, was attacked by Roma supporters at Budapest airport. 🧐



Shocking. 😠



pic.twitter.com/u5dmlxZs0h