【歐霸】決賽英格蘭主球證機場被圍 羅馬球迷掟櫈洩忿（有片）

英格蘭球證泰萊（Anthony Taylor）在周三（5月31日）歐霸決賽中的執法飽受批評，日前更在機場被敗方﹑意甲球隊羅馬（Roma）的球迷包圍，甚至出現掟櫈等激烈場面。

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羅馬決賽不敵西甲球隊西維爾（Sevilla），賽後不少羅馬球迷矛頭直指泰萊執法，教練摩連奴（Jose Mourinho）在停車場爆粗狂鬧泰萊。

泰萊周四（6月1日）在匈牙利布達佩斯的機場離開時，遇上數以百計憤怒的羅馬球迷，他們一度包圍泰萊及同行家人。最終在機場保安護送下，泰萊與家人順利安全登機。

網路流傳影片可見，大批羅馬球迷不斷辱罵泰萊，更有嘗試靠近，幸好有機場保安阻隔。幾經波折泰萊與家人順利遠離群眾，此時有人向泰萊方向擲去一張櫈，一名保安伸手攔下。

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Anthony Taylor, the referee of the Europa League final, was attacked by Roma supporters at Budapest airport. 🧐



Shocking. 😠



pic.twitter.com/u5dmlxZs0h — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) June 1, 2023

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事後英格蘭名宿里奧費迪南（Rio Derdinand）及英超球證會一同譴責，批評不理智羅馬球迷的過激行動。據悉，擲櫈球迷事後亦被在場警員扣押。

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責任編輯：吳漢培