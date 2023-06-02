  • 33°C
香港時間 : 2023602日 (週五) 12:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【歐霸】決賽英格蘭主球證機場被圍 羅馬球迷掟櫈洩忿（有片）

環球社會熱點 12:02 2023/06/02

分享：

分享：

英格蘭球證泰萊（Anthony Taylor）在周三（5月31日）歐霸決賽中的執法飽受批評，日前更在機場被敗方﹑意甲球隊羅馬（Roma）的球迷包圍，甚至出現掟櫈等激烈場面。

Kylie Jenner視察旗下工廠捱轟 披頭散髮唔戴手套調製化妝品 【下一頁】

羅馬決賽不敵西甲球隊西維爾（Sevilla），賽後不少羅馬球迷矛頭直指泰萊執法，教練摩連奴（Jose Mourinho）在停車場爆粗狂鬧泰萊。

泰萊周四（6月1日）在匈牙利布達佩斯的機場離開時，遇上數以百計憤怒的羅馬球迷，他們一度包圍泰萊及同行家人。最終在機場保安護送下，泰萊與家人順利安全登機。

網路流傳影片可見，大批羅馬球迷不斷辱罵泰萊，更有嘗試靠近，幸好有機場保安阻隔。幾經波折泰萊與家人順利遠離群眾，此時有人向泰萊方向擲去一張櫈，一名保安伸手攔下。

    點擊圖片放大
    +11
    +10

TikTok興起駭人新風潮 AI「還原」兇殺案兒童受害者 【下一頁】

事後英格蘭名宿里奧費迪南（Rio Derdinand）及英超球證會一同譴責，批評不理智羅馬球迷的過激行動。據悉，擲櫈球迷事後亦被在場警員扣押。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

美研究發現AI生成電郵以假亂真 議員恐成目標
2023/06/01
美研究發現AI生成電郵以假亂真 議員恐成目標
美國逾2000亞馬遜員工罷工 擔心裁員潮 反對重返辦公室
2023/06/01
美國逾2000亞馬遜員工罷工 擔心裁員潮 反對重返辦公室
美海軍陸戰隊員遭數十少年圍毆 9名未成年人被捕（有片）
2023/06/01
美海軍陸戰隊員遭數十少年圍毆 9名未成年人被捕（有片）
英現首宗「喪屍藥」死亡個案 43歲喪生男有濫藥史
2023/06/01
英現首宗「喪屍藥」死亡個案 43歲喪生男有濫藥史
Amber Heard稱熱愛西班牙 暫無計劃搬返美國
2023/06/01
Amber Heard稱熱愛西班牙 暫無計劃搬返美國

你可能感興趣

美研究發現AI生成電郵以假亂真 議員恐成目標
18:01 2023/06/01
美研究發現AI生成電郵以假亂真 議員恐成目標
美國逾2000亞馬遜員工罷工 擔心裁員潮 反對重返辦公室
16:28 2023/06/01
美國逾2000亞馬遜員工罷工 擔心裁員潮 反對重返辦公室
美海軍陸戰隊員遭數十少年圍毆 9名未成年人被捕（有片）
16:00 2023/06/01
美海軍陸戰隊員遭數十少年圍毆 9名未成年人被捕（有片）
網絡熱話 歐霸 羅馬 英格蘭 摩連奴 意甲 西甲 機場 布達佩斯 匈牙利

下一篇文章

約旦王儲與沙特富商千金大婚 多國王室政要出席（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

Netflix共享密碼即將結束 網民教路免加錢反制
Netflix共享密碼即將結束 網民教路免加錢反制
英現首宗「喪屍藥」死亡個案 43歲喪生男有濫藥史
英現首宗「喪屍藥」死亡個案 43歲喪生男有濫藥史
【俄烏戰爭】烏續尋加入北約 波蘭將訓練烏軍用F-16（持續更新）
【俄烏戰爭】烏續尋加入北約 波蘭將訓練烏軍用F-16（持續更新）
美國逾2000亞馬遜員工罷工 擔心裁員潮 反對重返辦公室
美國逾2000亞馬遜員工罷工 擔心裁員潮 反對重返辦公室
美海軍陸戰隊員遭數十少年圍毆 9名未成年人被捕（有片）
美海軍陸戰隊員遭數十少年圍毆 9名未成年人被捕（有片）
【英國王室】哈里梅根已無料可爆 停接訪問及製紀錄片
【英國王室】哈里梅根已無料可爆 停接訪問及製紀錄片
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款