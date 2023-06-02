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港交所前行政總裁周文耀辭世、終年76歲　港交所：德高望重

股市 13:22 2023/06/02

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港交所 （00388） 前行政總裁周文耀（Paul Chow）昨夜離世，終年76歲。若計及港交所前身聯交所，周文耀曾兩度出任交易所行政總裁，於2010年初正式榮休。

港交所午後發聲明表示，香港交易所仝人得悉前行政總裁周文耀先生與世長辭的消息，深表哀悼。港交所讚揚周文耀是金融業界的翹楚，「是香港交易所大家庭中德高望重的領導者與摯友」。

交易所續指，他帶領香港交易所經歷多個重要發展里程，為集團及香港金融市場奠下堅實深厚的基礎，貢獻尤大，會深深懷念周文耀。

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周文耀畢業於香港大學，為機械工程學理學士，其後再獲港大管理學文憑及工商管理學碩士、中大財務學文憑等資歷。

他於1970年代曾入職政府行政主任職系，其後轉職商界，包括曾任職新鴻基證券。

周文耀於1989年加入聯交所，1991年至97年間出任聯交所行政總裁，但在聯交所、期交所合併前夕，他轉至匯豐投資管理（香港）工作，出任其亞太（日本除外）地區總裁。

為港股帶來內銀H股　退任後轉至數碼港工作

周文耀於2003年重新加入合併後的港交所，在任期間經歷國有內銀H股上市潮，恒指因「港股直通車」而衝高30000點的投資熱，以至應付2008年金融海嘯衝擊。

周文耀離開港交所後，獲委任為數碼港主席，也曾任中國銀行 （03988） 、中信股份 （00267） 、中移動 （00941） 獨立非執行董事。

他近年已淡出金融界職務，於2022年5月辭任中國移動獨立非執行董事後，已沒有出任任何上市公司董事。中移動去年5月表示，周文耀以年齡原因而不會膺選連任。

香港證券及期貨專業總會會長陳志華對周文耀離世深表哀悼，他表示，周文耀是香港金融界的傑出人物，對本港證券市場乃至整個金融業作出了卓越貢獻。他在香港交易所擔任行政總裁期間，實施了一系列改革與創新措施，提升了香港證券的基礎建設，並完善風險管理、企業管治以及市場質素。同時，周文耀還引入了多種創新投資產品和服務，為投資者提供了更豐富的選擇。這些舉措不僅為香港證券市場帶來新的活力，也為香港成為世界級證券市場奠定了堅實基礎。他和總會理事會成員對周文耀多年來的無私奉獻表示衷心感謝，並藉此向其家人致予深切慰問。

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記者：麥德銘

港股 香港交易所（00388） 香港交易及結算所有限公司 香港數碼港管理有限公司 中國銀行（03988） 中信股份（00267）
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