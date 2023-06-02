港交所前行政總裁周文耀辭世　終年76歲

據市場消息，港交所前行政總裁周文耀昨夜離世，終年76歲。若計及港交所前身聯交所，周文耀曾兩度出任交易所行政總裁，於2010年初正式榮休。

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周文耀畢業於香港大學，為機械工程學理學士，其後再獲港大管理學文憑及工商管理學碩士、中大財務學文憑等資歷。他於1970年代曾入職政府行政主任職系，其後轉職商界，包括曾任職新鴻基證券。

周文耀於1989年加入聯交所，1991年至97年間出任聯交所行政總裁，但在聯交所、期交所合併前夕，他轉至匯豐投資管理（香港）工作，出任其亞太（日本除外）地區總裁。

周文耀於2003年重新加入港交所，在任期間經歷國有內銀上市潮，恒指因「港股直通車」而衝高30000點的投資熱，以至2008年金融海嘯衝擊。

周文耀離開港交所後，曾出任香港數碼港管理有限公司主席，也曾任中國銀行 （03988） 、中信股份 （00267） 、中移動 （00941） 獨立非執行董事。

他近年已淡出金融界職務，於2022年5月辭任中國移動獨立非執行董事後，已沒有出任任何上市公司董事。中移動去年5月表示，周文耀以年齡原因而不會膺選連任。

記者：麥德銘