【MR大戰】Meta搶先Apple發布Quest 3 VR頭戴裝置　售3,907元起

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Meta行政總裁Mark Zuckerberg對頭戴裝置市場，向來野心勃勃。面對蘋果（Apple）下周舉行WWDC開發者大會的壓力，Meta就決定搶先公布，其新一代VR/MR頭戴設備Quest 3，售價499美元（約3,907港元），並預計於今年秋季推出。
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Mark Zuckerberg在Facebook公布，Quest 3搭載新一代的高通Snapdragon芯片，並宣稱其GPU效能是前一代的2倍。同時Quest 3減輕了40%的重量，並重新設計Touch Plus控制器。另外，Quest 3支援的遊戲種類多達500種以上。
不過，目前Meta只公佈了部分資訊，更多細節會在當地時間9月27日登場的Meta Connect 2023大會上公開。
另值得一提的是，Meta透露在Quest 3推出後，也將降低現有Quest 2 的售價，基本款將降至300美元（約2,350港元），而256G版本售價將降至350美元（約2,740港元）。
責任編輯：曾曉汶
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