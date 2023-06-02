  • 31°C
香港時間 : 2023602日 (週五) 11:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MR大戰】Meta搶先Apple發布Quest 3 VR頭戴裝置　售3,907元起

科技 11:22 2023/06/02

分享：

分享：

Meta公布其新一代VR/MR頭戴設備Quest 3，售價499美元（約3,907港元），並預計於今年秋季推出。

Meta行政總裁Mark Zuckerberg對頭戴裝置市場，向來野心勃勃。面對蘋果（Apple）下周舉行WWDC開發者大會的壓力，Meta就決定搶先公布，其新一代VR/MR頭戴設備Quest 3，售價499美元（約3,907港元），並預計於今年秋季推出。

【Apple新品】Apple全新MR頭戴式裝置傳6月推出　分析師舉五大重點材料

【CEO不看好】蘋果將頭戴式裝置預期銷售量　下調210萬部

Mark Zuckerberg在Facebook公布，Quest 3搭載新一代的高通Snapdragon芯片，並宣稱其GPU效能是前一代的2倍。同時Quest 3減輕了40%的重量，並重新設計Touch Plus控制器。另外，Quest 3支援的遊戲種類多達500種以上。

不過，目前Meta只公佈了部分資訊，更多細節會在當地時間9月27日登場的Meta Connect 2023大會上公開。

另值得一提的是，Meta透露在Quest 3推出後，也將降低現有Quest 2 的售價，基本款將降至300美元（約2,350港元），而256G版本售價將降至350美元（約2,740港元）。

【挑戰蘋果？】Meta擬取AR初創技術授權　打造新產品

責任編輯：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】交貨快、價錢有競爭力 日本眼鏡店誓做本港一哥
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Meta收購受阻】Shutterstock收購GIF搜尋引擎Giphy　低於Meta收購價逾20億
2023/05/24
【Meta收購受阻】Shutterstock收購GIF搜尋引擎Giphy　低於Meta收購價逾20億
【AI熱潮】Meta開發自家AI芯片　料2025年問世
2023/05/19
【AI熱潮】Meta開發自家AI芯片　料2025年問世
【AI大戰】Meta亞太地區用戶數目增　擬聚焦AI等三大領域續搶客
2023/05/12
【AI大戰】Meta亞太地區用戶數目增　擬聚焦AI等三大領域續搶客
【AI大戰】Meta推AI Sandbox　助廣告商生成內容
2023/05/12
【AI大戰】Meta推AI Sandbox　助廣告商生成內容

你可能感興趣

【Meta收購受阻】Shutterstock收購GIF搜尋引擎Giphy　低於Meta收購價逾20億
17:27 2023/05/24
【Meta收購受阻】Shutterstock收購GIF搜尋引擎Giphy　低於Meta收購價逾20億
【AI熱潮】Meta開發自家AI芯片　料2025年問世
17:27 2023/05/19
【AI熱潮】Meta開發自家AI芯片　料2025年問世
【AI大戰】Meta亞太地區用戶數目增　擬聚焦AI等三大領域續搶客
08:00 2023/05/12
【AI大戰】Meta亞太地區用戶數目增　擬聚焦AI等三大領域續搶客
Meta Apple Facebook 5G 電玩手遊 科技產品 移動裝置 遊戲 晶片 香港

下一篇文章

【網絡攻擊】全球網絡攻擊停留時間再度下降　惟亞太區不跌反升
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【AI爭議】OpenAI稱已覓對策　解決「AI幻覺」減少編造謊言
【AI爭議】OpenAI稱已覓對策　解決「AI幻覺」減少編造謊言
【蘋果App Store】2022年近170萬份App申請　不符3大要求
【蘋果App Store】2022年近170萬份App申請　不符3大要求
【支付卡安全】暗網600萬張支付卡資料庫　1.1萬張屬於香港支付卡
【支付卡安全】暗網600萬張支付卡資料庫　1.1萬張屬於香港支付卡
【小米手環】小米手環8即將登港　增10個跑步課程
【小米手環】小米手環8即將登港　增10個跑步課程
【阿里版AI】阿里雲AI助手「通義聽悟」面世　即日起開放體驗
【阿里版AI】阿里雲AI助手「通義聽悟」面世　即日起開放體驗
【網絡安全】WhatsApp官方傳授8大貼士　保障用戶私隱
【網絡安全】WhatsApp官方傳授8大貼士　保障用戶私隱
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款