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約旦王儲與沙特富商千金大婚 多國王室政要出席（有片）

環球社會熱點 11:09 2023/06/02

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約旦王儲侯賽因（Crown Prince Hussein）與沙特阿拉伯富商千金兼建築師艾賽義夫（Rajwa Al-Saif）周四（1日）舉行Katb el Kitab伊斯蘭式婚禮，多國政要聚集約旦首都安曼的扎赫蘭宮。

【英國王室】哈里梅根已無料可爆 停接訪問及製紀錄片 【下一頁】

今次有接近140名賓客出席婚禮，包括美國第一夫人吉爾（Jill Biden）、英國王儲威廉（Prince William）伉儷、西班牙國王費利佩六世（King Felipe VI）伉儷、日本高圓宮久子妃及長女承子等人。

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侯賽因於婚禮上穿著軍服，而艾賽義夫則穿著純白色婚紗並佩戴鑽石冠冕，於宮殿花園的涼亭內簽署婚約及交換戒指。

王儲侯賽因畢業於美國喬治城大學國際歷史系，其後入讀英國桑德赫斯特皇家軍事學院，是英國王儲威廉及哈里王子（Prince Harry）的師弟。

侯賽因回國後加入約旦軍隊，並於2015年主持聯合國安理會會議，成為史上最年輕的會議主持人。

查理斯對喬治寄厚望 凱特曾爆阿仔做開家務 【下一頁】

艾賽義夫為沙特富商Khaled M. Al Saif幼女，畢業於美國紐約州雪城大學（Syracuse University）。她曾在洛杉磯建築公司工作，其後返回沙特從事設計行業。

據悉，艾賽義夫的母親來自沙特豪門Al-Sudairi 家族，與沙特王室有親戚關係。有指約旦王儲的婚姻是與沙特的聯姻，有助鞏固其繼承權及維繫約旦與沙特的關係。

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責任編輯：鄭錦玲

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