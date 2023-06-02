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【ChatGPT爭議】美國廣播集團禁ChatGPT　憂洩露公司機密

科技 13:05 2023/06/02

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擔心公司機密被儲存，美國廣播集團iHeartMedia昨（1日）發內部電郵，禁員工在工作上使用ChatGPT，防止洩露公司自家數據。

人工智能（AI）需以大量資料進行訓練，而大型語言模型ChatGPT亦表明會以用户數據作系統訓練。擔心公司機密被儲存，美國廣播集團iHeartMedia昨（1日）發內部電郵，禁員工在工作上使用ChatGPT，防止洩露公司自家數據。

外媒Hot Pod取得的內部電郵顯示，iHeartMedia行政總裁Bob Pittman及財務總監Rich Bressler指ChatGPT功能吸引，但員工不得在公司裝置上使用ChatGPT或類似AI工具，也不能用其處理工作和在平台上開啟公司文件，以保障公司和合作伙伴的知識產權及機密資料。如員工需使用ChatGPT，需得到部門主管同意，以及經過多重公司法律和IT審核。

電郵未有否認AI能為工作帶來變革和幫助，但表示要聰明地使用AI來保護自己及公司資料。當中舉例，若將公司數據上傳至AI平台，數據會用以訓練AI模型，使仼何人，包括競爭對手能運用該些資料。

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iHaertMedia踩過界　發展內部AI系統

iHeartMedia一向支持AI發展，甚至曾推出AI DJ。電郵中提及公司計劃推出一套iHeart專用工具，並只供內部使用，表明會包含防止洩漏公司機密及IP信息的保護措施。

責任編輯：歐朗欣

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