  • 30°C
香港時間 : 2023602日 (週五) 10:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【俄烏戰爭】澤連斯基促北約允加入 德法料供安全保證

環球政治 10:35 2023/06/02

分享：

分享：

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周四（1日）再次呼籲，北約（NATO）應該允許烏克蘭加入，希望盟友為烏國提供安全保障。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）透露，正與德國商議向烏克蘭提供安全保證。

【俄烏戰爭】莫斯科遭8架無人機襲擊 俄指烏恐怖襲擊 【下一頁】

澤連斯基在摩爾多瓦參與歐洲各國領袖峰會時要求，各北約成員國應該決定是否允許烏克蘭加入。他再次明確表示希望加入北約，希望7月中舉行的北約峰會上有回應。

如果烏克蘭不獲邀加入北約，澤連斯基將尋求未來的安全保證，惟強調烏國最理想安全保證是成為北約一員。

馬克龍同日表示，烏克蘭需要在北約峰會舉行時，獲得確切及強大的安全保證，稱正與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）密切商討，並透露二人下周會就議題會晤。

金磚國家領袖獲南非外交豁免權 普京出席峰會與否仍有變數 【下一頁】

朔爾茨則表明，安全保證需切合烏克蘭需求，防止未來攻擊再次發生，同時穩定烏克蘭局勢。朔爾茨指出，安全保證將包括加強烏克蘭的國防實力。

澤連斯基同場亦回應F-16等戰機援助事務，稱烏國得到眾多盟友的利好消息，相信在美國幫助下，援烏戰機聯盟將會成立。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

美參議員指對烏軍援最值得 俄議員威脅空襲阿拉斯加
2023/05/29
美參議員指對烏軍援最值得 俄議員威脅空襲阿拉斯加
【俄烏戰爭】烏稱俄軍導彈擊中診所 釀最少2死30傷
2023/05/27
【俄烏戰爭】烏稱俄軍導彈擊中診所 釀最少2死30傷
【俄烏戰爭】俄稱擊斃邊境逾70入侵者 堅持烏方為幕後黑手
2023/05/24
【俄烏戰爭】俄稱擊斃邊境逾70入侵者 堅持烏方為幕後黑手
【俄烏戰爭】俄邊境別爾哥羅德突遇襲 烏否認涉事
2023/05/23
【俄烏戰爭】俄邊境別爾哥羅德突遇襲 烏否認涉事
摩爾多瓦過萬民眾上街 支持加入歐盟
2023/05/22
摩爾多瓦過萬民眾上街 支持加入歐盟

你可能感興趣

美參議員指對烏軍援最值得 俄議員威脅空襲阿拉斯加
18:30 2023/05/29
美參議員指對烏軍援最值得 俄議員威脅空襲阿拉斯加
【俄烏戰爭】烏稱俄軍導彈擊中診所 釀最少2死30傷
13:00 2023/05/27
【俄烏戰爭】烏稱俄軍導彈擊中診所 釀最少2死30傷
【俄烏戰爭】俄稱擊斃邊境逾70入侵者 堅持烏方為幕後黑手
10:40 2023/05/24
【俄烏戰爭】俄稱擊斃邊境逾70入侵者 堅持烏方為幕後黑手
地緣政治 軍事 澤連斯基 北約 烏克蘭 戰爭 戰機 德國 法國 俄羅斯

上一篇文章

【俄烏戰爭】烏續尋加入北約 波蘭將訓練烏軍用F-16（持續更新）

下一篇文章

Kylie Jenner視察旗下工廠捱轟 披頭散髮唔戴手套調製化妝品
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美海軍陸戰隊員遭數十少年圍毆 9名未成年人被捕（有片）
美海軍陸戰隊員遭數十少年圍毆 9名未成年人被捕（有片）
北韓金正恩體重料達140公斤 依賴煙酒疑患嚴重睡眠障礙
北韓金正恩體重料達140公斤 依賴煙酒疑患嚴重睡眠障礙
Netflix共享密碼即將結束 網民教路免加錢反制
Netflix共享密碼即將結束 網民教路免加錢反制
「女版喬布斯」正式入獄 監禁逾11年 時薪不足10港元
「女版喬布斯」正式入獄 監禁逾11年 時薪不足10港元
英現首宗「喪屍藥」死亡個案 43歲喪生男有濫藥史
英現首宗「喪屍藥」死亡個案 43歲喪生男有濫藥史
【英國王室】哈里梅根已無料可爆 停接訪問及製紀錄片
【英國王室】哈里梅根已無料可爆 停接訪問及製紀錄片
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款