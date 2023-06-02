【俄烏戰爭】澤連斯基促北約允加入 德法料供安全保證

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周四（1日）再次呼籲，北約（NATO）應該允許烏克蘭加入，希望盟友為烏國提供安全保障。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）透露，正與德國商議向烏克蘭提供安全保證。

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澤連斯基在摩爾多瓦參與歐洲各國領袖峰會時要求，各北約成員國應該決定是否允許烏克蘭加入。他再次明確表示希望加入北約，希望7月中舉行的北約峰會上有回應。

如果烏克蘭不獲邀加入北約，澤連斯基將尋求未來的安全保證，惟強調烏國最理想安全保證是成為北約一員。

馬克龍同日表示，烏克蘭需要在北約峰會舉行時，獲得確切及強大的安全保證，稱正與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）密切商討，並透露二人下周會就議題會晤。

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朔爾茨則表明，安全保證需切合烏克蘭需求，防止未來攻擊再次發生，同時穩定烏克蘭局勢。朔爾茨指出，安全保證將包括加強烏克蘭的國防實力。

澤連斯基同場亦回應F-16等戰機援助事務，稱烏國得到眾多盟友的利好消息，相信在美國幫助下，援烏戰機聯盟將會成立。

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責任編輯：吳漢培