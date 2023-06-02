  • 30°C
香港時間 : 2023602日 (週五) 10:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒大危機】恒大地產4月底未能清償到期債務為2725億人幣　未決訴訟案件達1426件

股市 10:01 2023/06/02

分享：

分享：

【恒大危機】恒大地產4月底未能清償到期債務為2725億人幣　未決訴訟案件達1426件

中國恒大 （03333） 主要附屬公司恒大地產公布涉及重大訴訟及未能清償到期債務等事項的最新情況。截至4月末 ，恒大地產涉及未能清償的到期債務（ 不含境內外債券）累計約人民幣2,724.79億元。此外，恒大地產逾期商票累計約人民幣2,459.87億元。

截至4月末 ，恒大地產標的金額人民幣3,000萬元以上未決訴訟案件數量共計1,426件，標的金額總額累計約人民幣3,495.53億元。

恒大地產通過股權轉讓、土地及在建工程轉讓、信托、代持等方式，已完成過戶的房地產項目共計65個。

另外，恒大地產新增130條被執行信息，新增被執行金額合計約人民幣29.24億元。恒大地產作為被執行人被凍結的子公司及參股公司股權新增27筆，涉及金額合計約人民幣265.52億元。

公司的股份由2022年3月21日起停止買賣。公司股份的買賣將繼續暫停，直到進一步通知。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關文章：

【恒大危機】恒大財富：資金回籠情況不理想　本月無法按原標準兌付

【恒大危機】恒大汽車旗下恒馳汽車天津工廠已於5月23日全面復產　管理層：加快恒馳5的生產及交付

【恒大危機】中國恒大接獲仲裁通知書　與大股東許家印等須支付逾60億人幣賠償

編輯：姚卓然

港股 地產 中國 債券 內地物業 恒大 中國恒大（03333）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【NVDA】英偉達CEO黃仁勳據報擬下周二赴華　傳與騰訊、字節跳動等企業高管會面

下一篇文章

【ET開市直擊】賭收略遜預期濠賭股未跌完？嗶哩嗶哩業績後部署
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【航空公司排名】AirlineRatings全球25大最佳航空公司排名　國泰航空升至第9、內地航空公司未上榜
【航空公司排名】AirlineRatings全球25大最佳航空公司排名　國泰航空升至第9、內地航空公司未上榜
【TSLA】馬斯克已乘私人飛機離開中國　結束三日兩夜之旅　曾會見陳吉寧、丁薛祥及到訪Tesla上海工廠（第二版）
【TSLA】馬斯克已乘私人飛機離開中國　結束三日兩夜之旅　曾會見陳吉寧、丁薛祥及到訪Tesla上海工廠（第二版）
【恒指夜期+ADR】夜收市升330點　阿里美股高港5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜收市升330點　阿里美股高港5%（不斷更新）
【債務上限】美國參議院開始就債務上限法案投票　一文看清最新進展（不斷更新）
【債務上限】美國參議院開始就債務上限法案投票　一文看清最新進展（不斷更新）
【美股收市】儲局官員集體放鴿 道指收漲153點　納指重返13000關　C3.ai收跌逾13%（不斷更新）
【美股收市】儲局官員集體放鴿 道指收漲153點　納指重返13000關　C3.ai收跌逾13%（不斷更新）
【美國加息】聯儲局理事暗示暫停一次加息　6月不加息機會率急增至67%
【美國加息】聯儲局理事暗示暫停一次加息　6月不加息機會率急增至67%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款