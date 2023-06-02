▲ 【恒大危機】恒大地產4月底未能清償到期債務為2725億人幣 未決訴訟案件達1426件

中國恒大 （03333） 主要附屬公司恒大地產公布涉及重大訴訟及未能清償到期債務等事項的最新情況。截至4月末 ，恒大地產涉及未能清償的到期債務（ 不含境內外債券）累計約人民幣2,724.79億元。此外，恒大地產逾期商票累計約人民幣2,459.87億元。

截至4月末 ，恒大地產標的金額人民幣3,000萬元以上未決訴訟案件數量共計1,426件，標的金額總額累計約人民幣3,495.53億元。

恒大地產通過股權轉讓、土地及在建工程轉讓、信托、代持等方式，已完成過戶的房地產項目共計65個。

另外，恒大地產新增130條被執行信息，新增被執行金額合計約人民幣29.24億元。恒大地產作為被執行人被凍結的子公司及參股公司股權新增27筆，涉及金額合計約人民幣265.52億元。

公司的股份由2022年3月21日起停止買賣。公司股份的買賣將繼續暫停，直到進一步通知。

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編輯：姚卓然