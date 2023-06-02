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【阿里巴巴9988】阿里巴巴高開4%　阿里雲推AI助手「通義聽悟」

股市 09:25 2023/06/02

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【阿里巴巴9988】阿里雲推AI助手「通義聽悟」

阿里巴巴 （09988） 旗下阿里雲宣布，主打音視頻內容的AI新產品「通義聽悟」正式上綫，成為內地首個開放公測的大模型應用產品。阿里巴巴周五（2日）高開4.5%，報80.75元。

「通義聽悟」接入了通義千問大模型的理解與摘要能力，可成為用戶工作學習中的AI助手，幫助隨時隨地高效完成對音視頻內容的轉寫、檢索、摘要和整理，比如用大模型自動做筆記、整理訪談、提取PPT等。公測期間，用戶可領取100小時以上聽悟免費轉寫時長。

阿里雲CTO周靖人介紹，聽悟是一款工作學習AI助手，它瞄準具有高知識附加值的音視頻內容場景，能夠實時記錄、多語言翻譯、發言總結、問題回顧，視頻體驗方面，支持雲盤導入和本地上傳、章節速覽、全文概要等。

另外，阿里巴巴旗下企業級協同辦公和應用開發平台「釘釘」宣布，釘釘斜槓已接入阿里雲通義大模型，將正式啟動小範圍測試，定向邀請企業客戶進行體驗。

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編輯：姚卓然

港股 人工智能 科技產品 雲端 阿里巴巴 阿里雲 阿里巴巴－SW（09988）
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