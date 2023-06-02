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【港股市況】ATM升5至6%　媒體股炒上、電視廣播升四成　恒指報復式反彈、半日大升666點（不斷更新）

股市 12:02 2023/06/02

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港股市況不斷更新

港股報復式反彈。美股反覆向上，中概股走強，恒指高開349點升幅逐步擴大，恒指半日升666點，報18883點，成交623億元。科指升4.8%，報3806點。ATM升5%至6%，內房股造好，其中龍湖 （00960） 升12%。媒體股炒上，電視廣播 （00511） 爆升逾47%，邵氏兄弟 （00953） 升35%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

大行報告︰

【大行報告｜科網股】恒生科指升逾4%　大和：重申對內地科網股看法正面　點名看好四股兼教路買股次序（附表）

財經日誌︰

即市走勢︰

【12：00】港股報復式反彈。恒指半日升666點，報18883點，成交623億元。科指升4.8%，報3806點。ATM升5%至6%，內房股造好，其中龍湖 （00960） 升12%。媒體股炒上，電視廣播 （00511） 爆升逾47%，邵氏兄弟 （00953） 升35%。

【11：55】港交所 （00388） 升逾4%，高見304.2元。

【11：45】龍湖 （00960） 升幅擴大至逾12%，高見16.34元，暫為表現最好藍籌。

【11：42】恒指中午收市前升約655點，報18871點，科指升4.8%，報3805點。

【11：38】港交所前行政總裁周文耀離世　終年76歲

【11：30】內地股市半日向上，上證升0.8%，深證升1.5%，創業板指升1.4%。

【11：11】體育用品股造好，李寧 （02331） 升9%，安踏 （02020） 升近6%，特步 （01368） 升逾7%。

【11：01】美國參議院通過債務上限法案，大市升約611點，報18828點，科指升4.5%，報3794點。

【10：51】恒指最新升601點，報18818點。科指升4.3%，報3786點。

【10：46】宏光半導體 （06908） 逆市再跌逾9%，低見1.64元。

【10：41】內房股造好，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升半成，碧桂園 （02007） 升逾6%，雅居樂 （03383） 升近6%，龍湖 （00960） 升一成。

【10：32】【新股IPO】藥師幫第二度遞表　去年虧損擴大2倍　集39億元

【10：22】大市升幅擴大至近600點，報18799點，升582點，科指升4.1%，報3780點。ATM升4%至5%，電視廣播 （00511） 升幅進一步擴大至34%。

【10：21】【NVDA】英偉達CEO黃仁勳據報擬下周二赴華　傳與騰訊、字節跳動等企業高管會面

【10：14】阿里巴巴 （09988） 升5%，騰訊 （00700） 升近4%，美團 （03690） 升4%。

【10：05】【恒大危機】恒大地產4月底未能清償到期債務為2725億人幣　未決訴訟案件達1426件

【09：59】中芯國際 （00981） 逆市偏軟，跌0.8%，低見19.72元。

【09：56】港股升幅擴大至逾500點，報18744點，升527點，科指升3.5%，報3757點。ATM升3%至4%，百度 （09888） 升逾5%，電視廣播升26%。

【09：53】本港地產股反彈，其中恒地 （00012） 升逾4%，新地 （00016） 升近2%，新世界 （00017） 升逾3%，信置 （00083） 升逾2%，長實 （01113） 升0.7%。

【09：47】港股開市hovie 升逾400點，恒指最新報18629點，升412點，科指升2.6%，報3727點。

【09：44】【新股IPO】巨星傳奇孖展暫錄4225萬　科笛暫錄4026萬　均未足額認購

【09：43】電視廣播 （00511） 早段升幅擴大至15%，高見5.6元。

【09：38】【中資券商】中信建投插4%　總經理李格平辭任執董　內媒爆其近日被帶走調查

【09：37】港交所 （00388） 升逾3%，重上300元關口，早段高見302元。

【09：29】【股壇金手指】惠理集團彈高6%　謝清海葉維義減持惠理20%股權予廣發　套現約11億　擬派特別息0.5元

【09：26】【阿里巴巴9988】阿里巴巴高開4%　阿里雲推AI助手「通義聽悟」

【09：25】嗶哩嗶哩 （09626） 績後高開1%。

【Bilibili】嗶哩嗶哩首季收入增長0.3%、經調整虧損收窄至10億人幣　廣告營業收入增長22%

【09：25】電視廣播 （00511） 高開6%。TVB周三（5月31日）夥拍阿里巴巴 （09988） 淘寶舉行第九場直播「香港小姐專場」，最終總銷售額（GMV）突破1億元人民幣，累計觀看人次近1,000萬。

【電視廣播TVB】TVB淘寶第9場直播GMV破1億人幣　累計觀看人次近1000萬

【09：21】阿里巴巴 （09988） 、百度 （09888） 升逾4%，騰訊 （00700） 升近4%，美團 （03690） 升逾3%，恒指高開349點，開報18566點，科指升2.7%，報3727點。

【騰訊700】騰訊周四回購金額續加碼至4億　績後累斥29億回購900萬股

【09：13】期指開報18530點，升380點。

【08：56】中國供應鏈產業 （03708） 今早復牌。

【08：50】恒指黑期升約320點，報18518點。道指期貨升24點，報33127點。

【07：45】【Morning精點】不加息機會升至8成︱全球25大最佳航空公司排名、國泰航空排第幾名？

【07：45】港股ADR收報18567點，升350點或1.9%。滙豐 （00005） ADR折合報58.61元，較港收市價高1.26元或2.2%。騰訊 （00700） ADR折合報323.36元，較港收市價高7.96元或2.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報81.25元，較港收市價高3.95元或5.1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國眾議院通過暫停債務上限的法案，該法案已提交參議院審議表決，美股反覆向上， 道指早段一度跌逾200後轉升， 收市重上33000關；納指亦突破13000關。道指升153點，報33061點；標指升41點，報4221點；納指升165點或1.28%，報13100點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜收市升330點　阿里美股高港5%（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩

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