【港股市況】阿里巴巴ADR較港高5%　恒指黑期升約320點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股反覆向上，中概股走強，納斯達克中國金龍指數收升4%。港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開約350點，恒指料開報18567點。滙豐 （00005） ADR折合報58.61元，較港收市價高1.26元或2.2%。騰訊 （00700） ADR折合報323.36元，較港收市價高7.96元或2.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報81.25元，較港收市價高3.95元或5.1%。

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財經日誌︰

即市走勢︰

【09：13】期指開報18530點，升380點。

【08：56】中國供應鏈產業 （03708） 今早復牌。

【08：50】恒指黑期升約320點，報18518點。道指期貨升24點，報33127點。

【07：45】【Morning精點】不加息機會升至8成︱全球25大最佳航空公司排名、國泰航空排第幾名？

【07：45】港股ADR收報18567點，升350點或1.9%。滙豐 （00005） ADR折合報58.61元，較港收市價高1.26元或2.2%。騰訊 （00700） ADR折合報323.36元，較港收市價高7.96元或2.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報81.25元，較港收市價高3.95元或5.1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國眾議院通過暫停債務上限的法案，該法案已提交參議院審議表決，美股反覆向上， 道指早段一度跌逾200後轉升， 收市重上33000關；納指亦突破13000關。道指升153點，報33061點；標指升41點，報4221點；納指升165點或1.28%，報13100點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜收市升330點 阿里美股高港5%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】中興通訊、華能國際、華電國際

責任編輯︰梁浩碩