【恒指夜期+北水】北水續錄逾24億淨流出　今年首次連續3個交易日走資　買美團騰訊沽指數ETF　恒指夜期升104點（不斷更新）

北水再錄24.3億元淨流出，為逾半年來首次連續3個交易日出現走資。資金繼續主力買美團 （03690） 及騰訊 （00700） ，分別錄6.6及4.8億元淨流入，中移動 （00941） 同樣吸資4.8億元；淨流出依然集中在指數ETF，盈富基金 （02800） 及恒生國指ETF （02828） 分別錄20.8及18.7億元淨流出。

恒指夜期升104點，報18991點。

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恒指挾升733點升穿10天綫 ATM升6至7% 內房造好、龍湖升17%

港股報復式反彈逾700，一度重上19000點，升穿10天移動平均綫（約處18897點），14天RSI（相對強弱指數）回升至43.58，超賣水平紓壓。

恒指高開349點升幅逐步擴大，午後曾升808點，高見19024點。恒指大彈733點未企穩19000，收報18949點，成交1491億元。科指升5.3%，報3824點。ATM升6%至7%，內房造好，龍湖 （00960） 升逾17%，潤地 （01109） 升逾9%，碧桂園 （02007） 、中海外 （00688） 升逾8%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 阿里巴巴 82.5 +6.7 +96 21 騰訊 334.2 +6.0 +87 15 美團 121.6 +7.8 +68 -96 友邦 78 +3.7 +53 421 京東 138.5 +6.5 +24 37 滙豐 58.2 +1.5 +24 10

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

大行報告︰

【大行報告︱Bilibili】嗶哩嗶哩遭多間大行削目標價 料次季遊戲收入續疲弱（附表）

【大行報告｜科網股】恒生科指升逾4% 大和：重申對內地科網股看法正面 點名看好四股兼教路買股次序（附表）

財經日誌︰

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即市走勢︰

【18：50】北水續錄逾24億淨流出 今年首次連續3個交易日走資 買美團騰訊沽指數ETF 恒指夜期升104點

【18：17】【新股IPO】科笛孖展突現大額抽飛，巨星傳奇孖展暫錄5256萬

【17：51】【港鐵加價】港鐵6.25實行新年度票價、都會票等月票7月加價 新增8.19半價「感謝日」

【17：32】【新股IPO】博將資本計劃明年來港上市 曾投資多家A股港股

【17：23】【中國救市】內地擬推一籃子新措施撐房地產市場 包括降低大城市部分非核心地區首付

【17：02】【虛擬資產】David Webb斥港推虛產平台發牌制屬錯誤決定 「香港總是在糟糕時機追趕金融潮流」

【16：55】【摩通CEO】戴蒙結束上海之旅轉訪台灣、外交部：台灣問題立場一貫 近期多名美企大佬訪兩岸

【16：21】【小米1810】小米汽車管理層再變陣 前麥格納高管黃振宇接管供應鏈

【16：09】恒指大彈733點未企穩19000，收報18949點，成交1491億元。科指升5.3%，報3824點。ATM升6%至7%，內房造好，龍湖 （00960） 升逾17%，潤地 （01109） 升逾9%，碧桂園 （02007） 、中海外 （00688） 升逾8%。

【16：00】恒指U盤前升740點，報18957點。

【15：47】【博彩業】銀娛及美高梅據報正研究在泰國開設賭場

【15：46】恒指維持約700點升幅，報18929點，升712點。

【15：08】港股尾市升勢略為回順，恒指最新升約723點，報18940點，科指升5.1%，報3815點。

【14：44】【騰訊700】網傳馬化騰轉發裁員文章惹熱議 「後續環境挑戰目前看還挺大」 騰訊公關：不是跟公司內部說的

【14：26】ATM升5%至7%，內房造好，龍湖 （00960） 升15%，恒指升800點重上19000關。

【14：21】美團 （03690） 升幅擴大至逾7%，高見121.3元，阿里巴巴 （09988） 升逾6%，騰訊 （00700） 升半成。

【14：12】港股升幅進一步擴大，最新升近750點，科指升5.2%，報3819點。

【14：00】【券商開足7日】耀才安排3分行一周營運7日 年初曾考慮暫停內地客戶口交易

【13：53】中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升逾7%，碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升逾9%，龍湖 （00960） 升逾14%。

【13：33】【新股IPO】藥師幫第三度遞表 集39億元 百度復星有份投資

【13：09】大市午後升近700點，升至18900點水平。

【13：00】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾6%，騰訊 （00700） 升5%。

【13：00】恒指午後初段升約658點，報18875點，科指升4.7%，報3803點。

【12：00】港股報復式反彈。恒指半日升666點，報18883點，成交623億元。科指升4.8%，報3806點。ATM升5%至6%，內房股造好，其中龍湖 （00960） 升12%。媒體股炒上，電視廣播 （00511） 爆升逾47%，邵氏兄弟 （00953） 升35%。

【11：55】港交所 （00388） 升逾4%，高見304.2元。

【11：45】龍湖 （00960） 升幅擴大至逾12%，高見16.34元，暫為表現最好藍籌。

【11：42】恒指中午收市前升約655點，報18871點，科指升4.8%，報3805點。

【11：38】港交所前行政總裁周文耀離世 終年76歲

【11：30】內地股市半日向上，上證升0.8%，深證升1.5%，創業板指升1.4%。

【11：11】體育用品股造好，李寧 （02331） 升9%，安踏 （02020） 升近6%，特步 （01368） 升逾7%。

【11：01】美國參議院通過債務上限法案，大市升約611點，報18828點，科指升4.5%，報3794點。

【10：51】恒指最新升601點，報18818點。科指升4.3%，報3786點。

【10：46】宏光半導體 （06908） 逆市再跌逾9%，低見1.64元。

【10：41】內房股造好，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升半成，碧桂園 （02007） 升逾6%，雅居樂 （03383） 升近6%，龍湖 （00960） 升一成。

【10：22】大市升幅擴大至近600點，報18799點，升582點，科指升4.1%，報3780點。ATM升4%至5%，電視廣播 （00511） 升幅進一步擴大至34%。

【10：21】【NVDA】英偉達CEO黃仁勳據報擬下周二赴華 傳與騰訊、字節跳動等企業高管會面

【10：14】阿里巴巴 （09988） 升5%，騰訊 （00700） 升近4%，美團 （03690） 升4%。

【10：05】【恒大危機】恒大地產4月底未能清償到期債務為2725億人幣 未決訴訟案件達1426件

【09：59】中芯國際 （00981） 逆市偏軟，跌0.8%，低見19.72元。

【09：56】港股升幅擴大至逾500點，報18744點，升527點，科指升3.5%，報3757點。ATM升3%至4%，百度 （09888） 升逾5%，電視廣播升26%。

【09：53】本港地產股反彈，其中恒地 （00012） 升逾4%，新地 （00016） 升近2%，新世界 （00017） 升逾3%，信置 （00083） 升逾2%，長實 （01113） 升0.7%。

【09：47】港股開市hovie 升逾400點，恒指最新報18629點，升412點，科指升2.6%，報3727點。

【09：44】【新股IPO】巨星傳奇孖展暫錄4225萬 科笛暫錄4026萬 均未足額認購

【09：43】電視廣播 （00511） 早段升幅擴大至15%，高見5.6元。

【09：38】【中資券商】中信建投插4% 總經理李格平辭任執董 內媒爆其近日被帶走調查

【09：37】港交所 （00388） 升逾3%，重上300元關口，早段高見302元。

【09：29】【股壇金手指】惠理集團彈高6% 謝清海葉維義減持惠理20%股權予廣發 套現約11億 擬派特別息0.5元

【09：26】【阿里巴巴9988】阿里巴巴高開4% 阿里雲推AI助手「通義聽悟」

【09：25】嗶哩嗶哩 （09626） 績後高開1%。

【Bilibili】嗶哩嗶哩首季收入增長0.3%、經調整虧損收窄至10億人幣 廣告營業收入增長22%

【09：25】電視廣播 （00511） 高開6%。TVB周三（5月31日）夥拍阿里巴巴 （09988） 淘寶舉行第九場直播「香港小姐專場」，最終總銷售額（GMV）突破1億元人民幣，累計觀看人次近1,000萬。

【電視廣播TVB】TVB淘寶第9場直播GMV破1億人幣 累計觀看人次近1000萬

【09：21】阿里巴巴 （09988） 、百度 （09888） 升逾4%，騰訊 （00700） 升近4%，美團 （03690） 升逾3%，恒指高開349點，開報18566點，科指升2.7%，報3727點。

【騰訊700】騰訊周四回購金額續加碼至4億 績後累斥29億回購900萬股

【09：13】期指開報18530點，升380點。

【08：56】中國供應鏈產業 （03708） 今早復牌。

【08：50】恒指黑期升約320點，報18518點。道指期貨升24點，報33127點。

【07：45】【Morning精點】不加息機會升至8成︱全球25大最佳航空公司排名、國泰航空排第幾名？

【07：45】港股ADR收報18567點，升350點或1.9%。滙豐 （00005） ADR折合報58.61元，較港收市價高1.26元或2.2%。騰訊 （00700） ADR折合報323.36元，較港收市價高7.96元或2.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報81.25元，較港收市價高3.95元或5.1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國眾議院通過暫停債務上限的法案，該法案已提交參議院審議表決，美股反覆向上， 道指早段一度跌逾200後轉升， 收市重上33000關；納指亦突破13000關。道指升153點，報33061點；標指升41點，報4221點；納指升165點或1.28%，報13100點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜收市升330點 阿里美股高港5%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】中興通訊、華能國際、華電國際

責任編輯︰梁浩碩