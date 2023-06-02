【銀行危機】SVB Securities據報擬購回已破產的SVB金融集團　傳最快未來幾天內公布交易

▲ 【銀行危機】SVB Securities據報擬購回已破產的SVB金融集團 傳最快未來幾天內公布

據外電引述知情人士指，SVB Securities管理層正在磋商回購已破產的SVB金融集團，並在億萬富翁投資者Seth Klarman 的對沖基金Baupost Group的支持下，進行此收購。

SVB Securities是已破產的SVB金融集團旗下的投資銀行，而SVB金融集團亦是矽谷銀行的前母企。SVB金融集團於3月聲請破產，但SVB Securities和風投機構SVB Capital未納入破產聲請。

知情人士稱，SVB Securities執行長Jeff Leerink及其團隊正準備未來幾天內宣布一項針對該公司的交易，交易尚待美國紐約南區破產法院批准。由於尚未做出最終決定，談判仍有可能破裂。

知情人士又指， 在本周早些時候在 SVB金融集團 的破產程序中，只有 SVB Securities 管理層出價。然而，這不能保證交易會發生或Baupost會參與。

SVB Securities近年來在華爾街重金招聘人才，以打造具有競爭力的投資銀行業務，其在醫療健保和科技領域表現尤為突出。根據彭博匯編數據，該公司去年為約90億美元併購交易提供諮詢。

此前於3月，有報道指SVB Securities管理層探索回購該集團。

【退休積滿Fund】積金易平台（下）MPF行政費降55%？平台延遲交付 積金局陳安定：仍有信心2025年全面推出 立即收看

相關文章：

【銀行危機】滙豐被指挖角42名SVB銀行家及竊取商業機密 美國第一公民銀行提控、揭「殖民地計劃」

【HSBC滙豐】滙豐：SVB英國項目入帳、資產減值2億美元 首18個月或拖累滙豐利潤

【銀行危機】聯儲局公布矽谷銀行SVB倒閉調查 自認有份造成

編輯：姚卓然