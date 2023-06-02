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【銀行危機】SVB Securities據報擬購回已破產的SVB金融集團　傳最快未來幾天內公布交易

股市 08:48 2023/06/02

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【銀行危機】SVB Securities據報擬購回已破產的SVB金融集團　傳最快未來幾天內公布

據外電引述知情人士指，SVB Securities管理層正在磋商回購已破產的SVB金融集團，並在億萬富翁投資者Seth Klarman 的對沖基金Baupost Group的支持下，進行此收購。

SVB Securities是已破產的SVB金融集團旗下的投資銀行，而SVB金融集團亦是矽谷銀行的前母企。SVB金融集團於3月聲請破產，但SVB Securities和風投機構SVB Capital未納入破產聲請。

知情人士稱，SVB Securities執行長Jeff Leerink及其團隊正準備未來幾天內宣布一項針對該公司的交易，交易尚待美國紐約南區破產法院批准。由於尚未做出最終決定，談判仍有可能破裂。

知情人士又指，在本周早些時候在SVB金融集團的破產程序中，只有SVB Securities管理層出價。然而，這不能保證交易會發生或Baupost會參與。

SVB Securities近年來在華爾街重金招聘人才，以打造具有競爭力的投資銀行業務，其在醫療健保和科技領域表現尤為突出。根據彭博匯編數據，該公司去年為約90億美元併購交易提供諮詢。

此前於3月，有報道指SVB Securities管理層探索回購該集團。

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編輯：姚卓然

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