【中小企挑戰】日本速配眼鏡OWNDAYS　推香港獨賣款吸客

在爭分奪秒的世代，任何事情都講求速度，連配眼鏡也不例外，近年坊間出現了幾條日本過江龍，標榜快速配眼鏡，OWNDAYS是其中之一，20分鐘就可以讓顧客拿到眼鏡。有市民表示日本速配眼鏡公司服務快捷，十分方便，但亦有市民對傳統眼鏡店的老師傅較有信心，速配店不是首選。

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從事文職工作的寧寧（下圖）因為有近視，由中一起已佩戴眼鏡，她大約每兩年就會更換眼鏡一次，多是因為想轉款，又或追求新的眼鏡功能，「經常要對著電腦工作，故現在會配防藍光眼鏡」，每次配眼鏡約用1千元左右，通常會配年輕的膠框款。

寧寧最近2、3次都是光顧日本速配眼鏡公司，「近年多了很多選擇，我喜歡他們夠快，如配件鬆了、眼鏡爛了，都可以馬上配回一副新的使用」，此外，日本的眼鏡框款式較新穎，也是寧寧選購的原因之一。

老師阿Ling由小學6年級就開始戴眼鏡，現時有散光和近視，大約每3年就會配眼鏡一次，例如是需要調校度數，又或鏡片刮花了，每次費用大概3千至4千元，「我喜歡膠框，較輕身和舒服。」Ling表示從沒光顧過日本速配眼鏡公司，因為一直都是光顧傳統眼鏡店，「已光顧了6、7年，對他們的老師傅較有信心，速配眼鏡店不是我的首選。」

一人一票選店長

日本速配眼鏡公司OWNDAYS 1989年於日本東京成立，2018年登陸香港，去年增設了4間分店，現時在本港共有15間店舖。因為業務急速成長，需要很多前線員工，現時各行各業都出現人才荒，OWNDAYS有一套特別的招人及留人文化。

有別於日本傳統企業，品牌並非採取由上而下的領導模式，而是強調團隊決策，OWNDAYS台灣香港區總監濵地美紗（Misa Hamachi，下圖）表示，他們的區域主管或店長全憑一人一票選出，「參選人」需提供政綱供同事投票，誰人當選跟學歷、工作經驗、資歷完全無關，「我們重視的是員工的幹勁及自主性」。

▲ OWNDAYS台灣香港區總監濵地美紗（Misa Hamachi）對香港市場充滿信心，未來3年將增加15間分店。（湯致遠攝）

香港零售業一般很重視年資，每年只進行1次考核，OWNDAYS則是每半年進行一次高級銷售員考核及面談，令年輕人晉升機會遞增1倍，而表現良好的同事亦會有2次薪金調整機會，追上通脹。

濵地美紗稱，他們還會推行推行多項員工福利，「我們的全職員工享有12天有薪年假，之後每年遞增1天，最高可享18天年假，同事每年並享有17天銀行假。」OWNDAYS計劃今年增設5間分店，將會招聘大量前線員工，為吸引人才，品牌將以大額新人獎作招徠，任何新人加入公司，即可獲得新人獎金3,000元。

海外市場款式要求不同

香港的眼鏡市場很大，但競爭也不小，為了提高競爭力，OWNDAYS打價格戰，現時由480元起就可以買到一副鏡片連框的眼鏡，「其他眼鏡店都會出售名牌眼鏡框，因為有版權費（License Fee），所以價格較高昂，而我們則主打自家品牌，日本品質且價錢實惠。」

▲ 海外市場需求的眼鏡款式與日本不同，故此須推出一些獨賣款吸客。（湯致遠攝）

OWNDAYS除日本本土市場外，更已攻入香港、新加坡、台灣等海外市場，前者佔生意額4成，後者佔6成，濵地美紗直言，各地市場對眼鏡款式要求很不同，「例如日本人較愛穿正裝，所以眼鏡也愛傳統款式」，香港人則緊貼韓風，喜歡潮流感較重的眼鏡，「在香港流行的眼鏡款式，約3年後才於日本流行」，所以香港有些本地獨賣貨品來迎合市場需要。

冀每年增加5間分店

濵地美紗表示，消費券對他們的生意額很有幫助，去年提升7成生意額，今年則暫時提升了3成，OWNDAYS亦承勢提供消費券減價優惠谷客，濵地美紗對香港市場充滿信心，打算以每年增加5店的速度，未來3年增加15間分店擴大市佔率，「香港人很喜歡逛街和買眼鏡，我預期今年生意額會比去年提升2成。」

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本報記者：歐陽佩



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